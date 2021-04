Trybuchowicz aprueba las restricciones al tránsito en el Vivero y la demolición de paradores

21 abril, 2021 Leido: 275

El concejal Alejandro Trybuchowicz (Juntos por el Cambio) celebró que el Concejo apruebe una ordenanza que restringirá el tránsito en la Estación Forestal de Claromecó. Y también se manifestó en consonancia con la decisión oficialista de revocar las concesiones y remover los paradores que no se ajustan al criterio sustentable con que se pretende trabajar en las playas del distrito.

“Todos los bloques veíamos la problemática que tiene el Vivero, incluso este fin de semana se vio a gente cortando leña verde, bajando árboles, algo que hace tiempo veníamos diciendo en la Comisión Asesora que no podía suceder más, máxime teniendo en cuenta la difícil situación en la que está el predio, porque no habrá leña para la gente que necesita y se siguen viendo estas cosas. Pero en definitiva también este proyecto de ordenanza, que ojalá hubiera salido 20 años antes porque hablaríamos de otra realidad para el Vivero, lo que busca es ordenar lo que hasta ahora ha funcionado de una manera muy desordenada, con mucha gente que lo tomó como propio y contribuyó a su deterioro actual. Como sucede en los parques nacionales, la gente podrá acceder hasta determinadas zonas como los fogones o el espacio para la actividad física, pero ya no al camino a los saltos de pesca ni al Pozo de Alonso, en una iniciativa que seguramente contribuirá a la regeneración de la fauna y la flora y a la prevención de incendios. Y en cuanto a la extracción de leña, ya será el encargado de la Estación Forestal el que disponga en qué zonas se puede hacer”, sostuvo Trybuchowicz.

En el mismo sentido, se expresó a favor de “cambiar la fisonomía de la playa, porque los paradores de cemento no dan para más y hay que trabajar en consonancia con lo que promueve la Provincia en relación con los paradores sustentables. Las condiciones de la playa han cambiado por la erosión costera, así que este tipo de alternativas son las que se imponen ante esta problemática de manera que veo muy bien la decisión que se ha tomado con respecto a este tema”.

