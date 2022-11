Trybuchowicz cuestionó “la moral” de los concejales que no aprobaron el parador

25 noviembre, 2022

Cinco oferentes presentaron propuestas en la licitación realizada para la Explotación de Carros Gastronómicos en el Partido de Tres Arroyos, cuatro de ellos interesados en hacerlo en la localidad de Reta, uno también en Claromecó y uno en Balneario Orense. Los espacios a licitar eran siete en total, y el titular de la cartera de Turismo, Alejandro Trybuchowicz, celebró la existencia de propuestas. También criticó a la oposición por no aprobar la licitación del ex Borneo, y advirtió sobre “la moral” de los concejales que “hablan de irregularidades”.

La apertura de sobres para los food trucks se concretó hoy en la Asesoría Letrada municipal, con la presencia del propio Trybuchowicz, autoridades de la dependencia y dos de los oferentes, Silvia Bromsoe y Marcelo Ruiz Díaz. María Rosa Gentile, María Eugenia Santiago y Claudia Amaya efectuaron también sus propuestas, y en los casos en que no se cumplimentaría lo exigido por el pliego, hay un plazo de 48 horas para hacerlo.

“Estamos satisfechos porque se pudieron cubrir todas las ofertas, por lo que esto irá a una comisión evaluadora. Hubo gente que participaba por primera vez de un concurso de este tipo y la idea es ayudarlos”, aseguró Trybuchowicz.

La licitación del ex parador Borneo y la “moral”

El director de Turismo, en tanto, consideró “anormal” el tratamiento que la oposición le dio a la licitación de un parador donde funcionara Borneo, en Claromecó. “Se hicieron menciones a que fue por decreto, cosa que no fue así, quizá se dijo por desconocimiento pero fue por una ordenanza vigente que se convocó a licitación. Y la persona que ofreció su propuesta terminó entrando en un tironeo político en el que además se evidenció animosidad contra él, difundieron su situación fiscal, le pidieron cosas fuera del pliego. Todo quizá con el ánimo de dilatar todo y hacer pasar el tiempo, por lo que imaginaba lo que pasó ayer en el Concejo, por un montón de situaciones que no comparto”, advirtió.

Los servicios son esenciales y prioritarios, sostuvo Trybuchowicz, y en este caso era muy necesario, pero “se politizó de tal forma que hasta se llamó a una interpelación por este tema; hubo animosidad contra los funcionarios y muchas de las cosas que se requerían estaban desde hacía un tiempo largo dentro del Concejo. La moral de algunos concejales no está a la altura de decir quién es desprolijo y quién no lo es”, espetó el funcionario.

A renglón seguido, Trybuchowicz enumeró una serie de cuestiones que consideró irregulares en el seno del Legislativo, como “la pérdida de un expediente del Concejo Estudiantil; el desconocimiento de los concejales que nos han mandado a hacer un estacionamiento en un lugar privado, la plaza de Claromecó que tiene dos nombres desde hace cuatro años”.

Finalmente, hizo “un mea culpa” por haber votado, cuando era concejal de Juntos por el Cambio, la ordenanza promovida desde esa bancada para la realización de un concurso de ideas de paradores sustentables. “Yo levanté la mano por esta ordenanza, para que no haya ninguna picardía por parte de los concejales, porque desconocía el artículo 148 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que es tajante en cuanto a que estos concursos no se pueden llevar adelante si hay un área técnica municipal habilitada para hacerlo”, completó.

