Trybuchowicz: Informes técnicos negativos motivaron la demolición de Sol y Mar

15 noviembre, 2022

Tras haber tomado posesión de sus instalaciones en septiembre pasado, el Municipio decidió el fin de semana la demolición del parador Sol y Mar en Reta. Según explicó el director de Turismo, Alejandro Trybuchowicz, los informes técnicos costeros efectuados por los geólogos Federico Isla y Germán Bértola, y de seguridad de los Bomberos de De la Garma, fueron negativos respecto de la posibilidad de que se diera continuidad a la explotación de un servicio turístico en el lugar. Para garantizar la provisión a los turistas en esa zona de la playa, se están licitando dos food trucks; mientras que para el año que viene se prevé licitar tres paradores: el que reemplazará a este, pero reubicado; el actual Rako’s, que vence la concesión, y un tercero en la zona de Terrazas Cayastá.

“El año pasado se decidió permitir la explotación por una temporada más al concesionario que lo tenía; terminado ese período en Semana Santa, el concesionario se comprometió a entregar las instalaciones, lo que recién se pudo tramitar en septiembre. Pero ya en marzo yo había solicitado a los geólogos que realizaran un informe completo de todas las estructuras de playa, y el Sol y Mar era un caso particular, ya que ante cualquier sudestada el agua lo invadía, y cualquier marea incipiente llevaba agua debajo del parador, incluso motivando la pérdida de dos cuerpos de carpas a quien tenía a su cargo la explotación. Ese informe de los geólogos fue determinante: las condiciones edilicias y ambientales exigían el retiro de esa unidad del lugar donde funcionaba. Mientras que tanto los Bomberos de De la Garma como el área de Obras Públicas municipal coincidieron en que las instalaciones no estaban en condiciones de seguridad de permitir su nueva habilitación. Por eso se tomó la decisión de no dar nuevos plazos para que Sol y Mar fuera operativo esta temporada”, puntualizó el director de Turismo.

Por otra parte, Trybuchowicz aclaró que la adhesión de la Municipalidad de Tres Arroyos al Decreto provincial 3202 determina que, finalizadas las concesiones de las edificaciones de material en playa, éstas deben ser demolidas. “Esta situación, además de las deficiencias estructurales, problemas de electricidad, pozos ciegos no operativos, tornaban imposible que fuera puesto en servicio este verano. Se llegó a demolerlo ahora por varias cuestiones, entre ellas el hecho de que el propietario no retiraba sus pertenencias del lugar”, completó.

