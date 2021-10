Trybuchowicz: “la infraestructura de las localidades no está preparada para su crecimiento”

“No tenía pensado volver tan pronto a la política, a pesar de que mi experiencia en el Concejo Deliberante fue muy positiva y de gran aprendizaje. Ahora surgió la propuesta del Movimiento Vecinal para ocupar una cartera, y me pareció que de tantos desafíos que he encarado en mi vida, este vale la pena y me pondré a trabajar con las localidades y la política turística del distrito, en la que hay mucho por hacer”, aseguró hoy a la radio el claromequense Alejandro Trybuchowicz, quien fue designado director de Turismo y asumirá el cargo el 18 de octubre.

Trybuchowicz fue concejal del bloque de Juntos por el Cambio, y en este sentido, reconoció que “el intendente habló ayer de sumar gente de distintos sectores porque eso nutre al Movimiento Vecinal, la política bien empleada es una herramienta fundamental para trabajar por las necesidades que tienen las comunidades”. Y advirtió, en este sentido, que su paso por la banca “siempre fue con mucho respeto por todos”.

Respecto de la temporada que se aproxima, el ahora funcionario aseguró que “la idea es estar presente y en contacto permanente con las instituciones y los referentes de todos los lugares donde se hace turismo, para empezar a trabajar y construir en torno a las necesidades que Tres Arroyos tiene en esta temática”.

Finalmente, advirtió que hace falta trabajar en la infraestructura de las localidades, que a su criterio “no están preparadas para recibir la alta demanda de servicios que trae el crecimiento que han tenido. Incluso Claromecó tendría que tener en varias áreas algún representante más, como Obras Públicas, Turismo, el Hospitalito, porque el delegado no alcanza a cubrir toda la demanda. Y pasa algo parecido en Reta, aunque cada localidad tiene su identidad y en base a eso hay que trabajar”.

