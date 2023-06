Trybuchowicz: “nos propusimos mejorar los servicios de playa”

27 junio, 2023

Si bien todavía falta para la temporada alta de verano en Claromecó, Reta y Orense, se continúa trabajando en ese objetivo en particular. En este contexto, el director de Turismo, Alejandro Trybuchowicz visitó los estudios de LU 24 este martes por la mañana y dio varios detalles al respecto.

Acerca de esto, Trybuchowicz comentó: “cuando terminó la temporada, nos propusimos mejorar los servicios de playa. No teníamos las herramientas suficientes como para avanzar con el tema parador.” Y agregó: “Uno fue el Nahuel Epú, que después de mucho tiempo cerrado y de pasar por distintas licitaciones, se tomó la decisión de derribarlo. Las construcciones de mamposterías deben ser destruidas y el municipio actúa según la ley provincial, que pide que las construcciones sean de sustentable.”

Además, y siguiendo en este orden de situaciones, dijo: “avanzamos con esa política e indudablemente a beneficiado a las localidades y el turismo. He tomado la decisión de encausar de manera firme este tema y también en Reta para licitar los paradores, el camping y cambiar la impronta de lo que es esta localidad, que ha crecido muchísimo en este último tiempo y necesita servicios acordes a esto, porque el turismo es algo que demanda.”

Por otro lado, y respecto al Náutico, declaró: “para el Club Náutico hemos elaborado un proyecto que está en la Comisión de Turismo. Esperemos que agilicen los trámites, para que ese sector de Claromecó, tenga un orden porque lo necesita de manera urgente. Hay muchísima actividad, pero hace años que viene bastante desordenado y ojalá haya un oferente que pueda llevar adelante la organización y el ordenamiento de ese lugar.”

Dicho esto, también habló del caso de Reta y enfatizó: “el ex Nautilus pasará por el Concejo Deliberante, previo a una Comisión Evaluadora de licitaciones. Además, en los próximos días llamaremos a licitación para el Sol y Mar, y tenemos gente decidida para poder avanzar en ese sentido.”

