Trybuchowicz se quejó de la demora en el tratamiento de la concesión del ex Borneo

24 octubre, 2022

El director de Turismo municipal, Alejandro Trybuchowicz, expresó su sorpresa ante la paradoja de que mientras la oposición le reclama servicios de playa a partir del 1 de diciembre, sigue demorado el tratamiento de la concesión del ex parador Borneo. “Tuvieron varios días sin embargo no lo sacaron adelante, pero me piden servicios. No se ponen de acuerdo y las cosas no avanzan. Nosotros hicimos las cosas como correspondían”, sostuvo. Además anunció que la temporada estival se inaugurará el 7 de diciembre, con un acto en cada una de las tres playas.

Licitarán food trucks

El funcionario anticipó que además de los paradores, “el Ejecutivo va a licitar food trucks en Balneario Reta -dos donde fue Sol y Mar- y Orense, en el Parque y en la plaza. Porque teniendo en cuenta el informe que les pedimos a los Bomberos Antisiniestral y a Obras Públicas, también por solicitud de Juntos, de la situación de los paradores, decidimos dar de baja definitivamente la estructura de Sol y Mar, que no está en condiciones, por lo que eso se va a demoler y por este verano se licitarán dos food trucks para que no haya inconvenientes por falta de servicios”.

Trybuchowicz comentó además que visitó paradores y el camping de Reta, cuyas condiciones destacó. “Esto va en contrapunto de lo que dijo la gente de Juntos respecto de esas condiciones, porque según el concesionario, ningún concejal se acercó a charlar con él. Se comprometió a realizar unos trabajos y estará operativo para la temporada. Lo mismo ocurre con Rako’s, cuyos concesionarios también acondicionarán algunas cuestiones que les solicitaron desde Bomberos y Obras Públicas. Mientras que para Balneario Orense vamos a licitar, por pedido existente, un food truck para la costanera”, describió.

Para la licitación de food trucks se pueden consultar o adquirir los pliegos desde hoy en el Departamento de Compras y Suministros Municipal, Rivadavia 1, a un valor de 1000 pesos, y las ofertas se conocerán el 14 de noviembre a las 10 en la Asesoría Letrada.

