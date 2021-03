Trybuchowicz se refirió a la “preocupante” situación de los olivares del Vivero

Convocada días pasados, se reunió la Comisión Asesora de la Estación Forestal. El concejal Alejandro Trybuchowicz analizó distintos aspectos de ese encuentro, como la decisión de rescindir el contrato de Olivos del Mar y la de restringir el acceso para extracción de leña.

“Es preocupante el estado de los olivares, ya que el informe técnico para una futura licitación dice que de 2800 plantas 200 quedaron buenas, 280 regular y el resto no sirve más, se las han comido las hormigas y están afectadas por malezas. El emprendimiento era interesante pero quedó en el abandono; la idea es incentivar a una empresa ya dedicada al rubro para tomar esa parte y las 8 hectáreas pendientes de seguir plantando con olivares”, sostuvo el concejal de Juntos por el Cambio.

Sobre el tema de la leña, Trybuchowicz aseguró que “el ingeniero Carlos Carabio anunció que este año no se va a dejar entrar a leñeros, porque es poca la cantidad y será muy dificultosa la entrega a gente que necesita leña en Claromecó e incluso que se abastezca a Tres Arroyos. No hay más leña. Está lo quemado de la acacia pero es difícil el acceso y la extracción. Lo que sí se prevé es cortar una parte del monte afectado de eucalipto, pero lo hará el Municipio y se pondrá a la venta para obtener algún recurso”.

Finalmente, se refirió al proyecto de biodigestores que presentó su bancada a la Comisión de Obras Públicas. “El intendente también habló del aprovechamiento de residuos orgánicos que genera el basurero local, y nuestro proyecto apunta a poner en consideración el aprovechamiento de residuos de la producción agraria, como los feed lots, y de las plantas de naranja, si se hace la planta de biogás en el basurero local, para producir metanol”, puntualizó.

