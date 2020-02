Trybuchowicz: “Sigue acéfala la Comisión Asesora del Vivero, el compromiso político continúa ausente”

17 febrero, 2020

El edil del bloque Juntos por el Cambio, Alejandro Trybuchowicz, realizó duras apreciaciones acerca de la función de la Comisión Asesora del Vivero de Claromecó y alertó sobre la falta de compromiso para con el tema de todo el arco político.

“La evaluación que puedo hacer del tema es muy negativa, porque se había convocado para el siete a una reunión y después se pospuso para el 14. Concurrimos ese día y desgraciadamente no se pudo concretar tampoco, porque las únicas personas que acudieron fue el Delegado Director, Carlos Carabio, gente de la Sociedad de Fomento de Claromecó, y después apareció Carrozzi. Se venía hablando mucho de realizar esta reunión; había muchos planteamientos que hacer desde el bloque”, sostuvo el concejal.

En este sentido, hizo hincapié en que en principio la Comisión Asesora no está conformada como debería ser, alegando que “necesita un Director Ejecutivo que no lo tiene; Carabio es Subdirector Técnico, entonces siempre sigue siendo acéfala la Comisión Asesora del Vivero; el Director Ejecutivo siempre tiene más potestades para realizar proyectos y otras cosas. Además se iba a hablar de los fondos que andan dando vuelta de la Antena de Claro para trabajar en conjunto con la comisión, para ver lo que se podía realizar. Indudablemente, cuando hablamos de esto vemos que no hay mucho compromiso. Es fácil hablar de las condiciones del Vivero y hay falta de responsabilidad de muchos sectores y lo veo a Carabio solo. Trabajos que hace el solo y con un grupo de personas muy pequeños. Los olivares están abandonados y hay que modificar cosas acerca del rol de esta comisión. Hace años que vengo asistiendo desde distintos lugares que ocupé y siempre sucede lo mismo; Carabio explicando lo que realiza y de la otra parte no hay iniciativa, ni proyecto acerca de lo que se puede hacer. El vivero necesita un cambio grande para avanzar en lo que puede ser, en los productivo y recreativo. Incluso hace meses atrás se aprobó por unanimidad en el Concejo Deliberante la reparación del techo de la gente que trabaja en la elaboración de plantines y todo sigue igual. El compromiso político de todos los bloques sigue estando ausente. falta comprometerse”, resaltó.

