Trybuchowicz, tras el temporal: “tenemos que pensar a 25 años en una política clara y sostenible para la playa” (videos)

29 agosto, 2022 Leido: 232

El director municipal de Turismo, Alejandro Trybuchowicz, afirmó este lunes que “tenemos que pensar a 25 años en una política clara y sostenible para la playa”. Lo hizo al referirse al temporal que el fin de semana azotó a Claromecó, localidad en la que reside: “sabíamos que iba a venir, con un viento normal, que no llegaba a 50 km/h, pero las consecuencias que tuvo de lo que fue el avance del agua fue muy importante y me llamó poderosamente la atención hasta dónde llegó. Cada temporal que pasa me sorprende”.

El funcionario contó que hizo una recorrida por la vieja bajada de Dunamar: “el agua llegaba hasta la zona donde se bajaba, hoy en día los tamariscos flaquean a ver si se van a caer en cualquier momento porque el agua ha ido erosionando todo ese médano y va quedando prácticamente muy poca playa. En la zona de Kuyem, el agua también llegó abajo del parador”.

Consideró que “es importante hacer una mirada de la situación, que año tras año se acelera. A pesar que tenemos que marcar el alerta de cómo viene el tema, todavía estamos en una condición favorable con respecto a otras playas de la provincia de Buenos Aires. En Claromecó, Reta y Orense tenemos zonas urbanizadas muy pequeñas que debemos mantenerlas como están y no seguir agravando la situación”.

“Tenemos que ser responsables, serios, objetivos y empezar a escuchar y ver lo que nos están diciendo los profesionales que vienen trabajando y son los que saben, nosotros damos la opinión de ellos sobre lo que deberíamos hacer y cómo tenemos que pensar a 25 años en una política clara y sostenible para la playa”, remarcó Trybuchowicz.

“El desafío de quienes cumplimos un rol como funcionarios y de todos los que tomamos decisiones es dejar de pensar en cuestiones personales o políticas y buscar el beneficio a corto y largo plazo de las comunidades que viven del turismo”, concluyó.

