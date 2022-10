Trybuchowicz y la futura reubicación del parador ex-Sol y Mar en Reta

8 octubre, 2022

El Director de Turismo de la Municipalidad de Tres Arroyos, Alejandro Trybuchowicz, habló con LU 24 respecto a lo que acontecerá con el parador “Sol y Mar” de Reta, del cual el municipio tomara posesión días pasados, ante inquietudes planteadas por vecinos de esa localidad respecto a la prestación de servicios y la cobertura de Guardavidas.

“Si tenemos el OK de los Bomberos la idea es que cumpla servicios, vamos a ver si lo podemos licitar esta temporada y después con Obras Públicas vamos a buscarle una reubicación porque hoy en día el agua llega debajo del parador en una marea normal”, dijo el funcionario.

“La duda que podría haber de algún vecino sobre que no tenga cobertura de Guardavidas está descartado totalmente porque será exactamente igual a todos los veranos”, manifestó, y agregó que “el informe habla de las instalaciones sanitarias y de las estructuras para que puedan sacarse sobre el riesgo que corra, hemos hablado con concesionarios anteriores, porque tuvo problemas con la zona de carpas, que se llevó la marea”.

“Hay que pensar un poco para que las estructuras que vayamos a licitar no corran ningún riesgo, sostuvo y anticipó: “la temporada veraniega podría inaugurarse el primer fin de semana de diciembre, no lo he hablado aún con el intendente pero estimo que así será”, concluyó.

