5 mayo, 2021 Leido: 144

Tras confirmarse ayer el anticipo de LU 24 de que Carolina Elisiri asumiría la banca en Juntos por el Cambio que le correspondiera tras la renuncia de Matías Meo Guzmán, el ahora ex edil Alejandro Trybuchowicz advirtió mediante una “carta pública” que se enteró que quedaba fuera del bloque por los medios de comunicación. Advirtió, en este sentido, que ni la concejal entrante ni el presidente del PRO, Horacio Espeluse, le informaron acerca del tema, y consideró que “indudablemente la ética, el respeto y la comunicación fallaron… Quizás está no sea la forma en que debía dejar el cargo. Los silencios son mucho más ofensivos que las palabras”.

Trybuchowicz declinó la posibilidad de ampliar estos conceptos a través de una entrevista. Pero en su misiva describió los proyectos en los que trabajó desde que asumió en un escaño en el Legislativo, tal como se reproduce textualmente a continuación:

“En 2017 acepté ser candidato a concejal a propuesta del espacio político Pro, propuesta que anteriormente se me había hecho para incorporarme para militar políticamente, pero me había negado, por ocupar la presidencia de la Sociedad de Fomento de Dunamar.

Desde el primer momento de firmar ese compromiso, sabía que si me tocaba ocupar el cargo debía dejar mi trabajo personal por incompatibilidad horaria ya que al residir en Claromecó era poco el tiempo que me quedaba. Aclaro que desde muy joven me dediqué a la construcción hasta estos días, combinándolo con un emprendimiento familiar del rubro gastronómico.

El desafío de ser concejal lo tomé con absoluta responsabilidad y respeto como lo hice en toda institución que trabajé, sociedades de fomento, de colectividades, museo.

Eran 4 años que en el momento que me tocara resignaría mi trabajo para ocupar el cargo. El camino emprendido terminó hace unos días. Me voy con el convencimiento de que el desafío valió la pena, entendí y entiendo que la política es una herramienta de trabajo que se construye con disenso de ideas pero con objetivos en común. No comparto la política destructiva, la de choque, la de oportunismos, somos empleados del voto de confianza que nos da la gente, y a ellos debemos rendir la prueba.

Después de Daniel Chedrese he sido el segundo concejal que tuvo Claromecó, cosa difícil que las localidades tengan representación y defiendan sus intereses.

Muchos proyectos de ordenanza en mente surgieron y se aprobaron para Claromecó, otros quedaron para que puedan ser impulsados, tengo la satisfacción de ser el concejal del espacio político que representé que más proyectos de ordenanza presenté, muchos de ellos para la generación de trabajo, otros temas ambientales muy ligados a la localidad.

Como las zonas recreativas en Dunamar,

La prohibición del tránsito vehicular durante todo el año en las zonas balnearias.

El control de las perforaciones de pozos de agua con la capacidad de extracción de cada bomba, de su localización, un problema que la localidad tiene a corto plazo.

Pedimos el estudio hidrogeológico de los acuíferos y de la capacidad de recuperación que tienen ante tanta colocación de bombas sumergibles.

Presenté un proyecto para que los pluviales naturales no desemboquen hacia el mar y produzca la erosión de la playa en los lugares céntricos.

Cómo trabajar seriamente con profesionales para que la basura que llega a nuestra costa por el arroyo se pueda hacer un proyecto serio para que no siga contaminando nuestro fondo del mar y la arena.

Otros, como la generación de una fábrica de briquetas en Tres Arroyos.

El aprovechamiento de la basura y de los barros cloacales para generar una planta de biogás.

El aprovechamiento de los envases pet para la creación de ladrillos ecológicos, eso es algo de lo que tiene que ver con medio ambiente.

La peatonización como modalidad de recorrer la estación forestal, permitir el ingreso de vehículos sólo hasta la zona del campamento scout y la zona de actividad física, priorizar la bicicleta, la caminata en las zonas donde los incendios devastaron el Vivero y permitir la regeneración natural.

La creación de circuitos turísticos históricos en el partido de Tres Arroyos.

La denominación de la plaza Amelio Darcangelo en barrio Médano Verde.

La creación como patrimonio cultural a la pesca artesanal de Claromecó y muchos proyectos más…

Hace más de una semana me entero por medios periodísticos mi remplazo como concejal , en ningún momento la concejal entrante me llamó para comunicarme que tomaría el cargo de concejal, cargo que se negó a tomar hace casi tres años por incompatibilidad laboral, hace unos días le llegó su jubilación y tomó el cargo, ni el presidente del PRO se comunicó conmigo en tiempo para que yo me vaya acomodando nuevamente a mi actividad, hasta el día de hoy sólo fueron silencios, indudablemente la ética , el respeto y la comunicación fallaron…

Quizás está no sea la forma en que debía dejar el cargo. Los silencios son mucho más ofensivos que las palabras.

Me voy con la moral alta y valoro el respeto de otros compañeros de fuerzas políticas, a ellos mi agradecimiento, la política se enriquece cuando cada uno respeta la idea del otro!!!”, finaliza la carta.

