Tu marca en el mundo digital: coherencia y estrategia

7 agosto, 2025 0

Hoy aprenderemos a construir y mantener una identidad visual coherente en todos los canales donde se comunica tu marca: redes sociales, WhatsApp Business, etiquetas, carteles, firmas, etc.

¿Cuál de estas tres marcas reconocés y por qué?

La coherencia visual no es lujo. Es identidad. Es confianza. Es memoria.

¿Qué es una identidad visual?

Es la forma visual en que tu marca se presenta al mundo. No es solo un logo. Es todo lo que ves y sentís cuando ves esa marca: colores, tipografías, imágenes, estilo gráfico, y tono de comunicación.

Elementos clave:

Colores: transmiten emociones. (Ej.: rojo = energía, azul = confianza, pastel = suavidad)

Tipografía: también comunica. (Ej.: manuscrita = cercanía, geométrica = modernidad)

Tono de voz: cómo habla tu marca. ¿Formal? ¿Canchera? ¿Divertida?

Estilo visual: fotos, ilustraciones, texturas, íconos.

Aplicación práctica en el marketing digital

No es solo postear, es contar quién sos visualmente.

Redes sociales:

No improvisar. Diseñar una estética definida: fondo, tipos de posteos, paleta.

Cuidar el feed de Instagram como una “vidriera”.

Historias y reels también deben seguir ese estilo.

WhatsApp Business:

Foto de perfil clara (logo o imagen representativa).

Mensaje automático con tono coherente.

Catálogo ordenado y visualmente cuidado.

Otros canales:

Tarjetas personales/digitales → que representen tu marca visualmente.

Etiquetas de productos → diseño acorde a tu identidad.

Firma de mail → nombre, logo, redes, todo con estilo uniforme.

Ejercicio práctico sugerido:

Armar un pequeño moodboard (puede ser con recortes o digital) con los elementos que representen la estética de tu marca.

¿Qué recordaría alguien de tu marca con solo verla tres segundos?

La identidad visual no se trata de verse lindo, se trata de ser reconocible, confiable y consistente.

Les dejo 3 ejemplos de marcas con un branding increíble:

Starbucks

Colores: Verde y blanco.

Tipografía: Moderna y simple.

Estilo visual: Fotos cálidas, minimalistas, con foco en la experiencia del café.

Tono de comunicación: Cercano, inclusivo, con foco en comunidad y estilo de vida.

Coherencia: Desde los vasos, las tiendas, hasta su Instagram y app, todo mantiene una estética reconocible. Incluso un vaso blanco con el logo verde es suficiente para identificar la marca.

Coca-Cola

Colores: Rojo y blanco.

Tipografía: Manuscrita, histórica y distintiva.

Estilo visual: Alegre, festivo, con énfasis en emociones (familia, amistad, compartir).

Tono de comunicación: Emocional, nostálgico, optimista.

Coherencia: Las campañas navideñas, los carteles, las latas, los comerciales… todo respira el mismo universo visual y emocional.

3.Nike

Colores: Negro, blanco y el icónico “Just Do It” en naranja o blanco.

Tipografía: Fuerte, sans serif, en mayúsculas.

Estilo visual: Potente, dinámico, con foco en el movimiento, el esfuerzo y la superación.

Tono de comunicación: Inspirador, desafiante, motivacional.

Coherencia: El logo (swoosh) habla por sí solo. Ya sea en una zapatilla, una app, una remera o una historia de Instagram, siempre mantienen una estética limpia, atlética y con impacto. Todo refuerza su mensaje central: superarse.

Flor Cirone – Diseñadora en Comunicación Visual – @talloagencia

Volver