Tubía: “las medidas económicas para el agro son arbitrarias y recaudatorias”

26 julio, 2023

Ante el rechazo de la CARBAP a las medidas que el Gobierno anunció para el sector agropecuario, el vicepresidente de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, Sebastián Tubía, en contacto con LU 24 afirmó que las mismas “que complican a algunos sectores de la producción como los porcinos, avícolas o el sector lácteo”.

“Es un parche, por más que se tome un dólar agro a $ 340 pero es con fines recaudatorios”, dijo y agregó que “habrá que ver si se toman algunas medidas para compensar a esos sectores, para evitar quebrantos”.

“Esto complica a todo el mercado, las medidas son arbitrarias y afectan a los contratos a futuro, se debería trabajar con previsibilidad y no tomando medidas que favorecen a unos sectores, y complican a otros” consignó.

“Lo mejor que hay para producir es saber hacia dónde vamos” dijo y reiteró que las medidas no generar certidumbre más allá que el productor que tenga maíz cobrará un poco más”, indicó.

“Al productor no se sirve el corto plazo, porque tiene ya su ciclo agrícola y sus estimaciones siempre son a largo plazo”, sostuvo.

Volver