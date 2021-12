Tunessi, esperanzado en un rol de liderazgo radical en Juntos

El dirigente radical bahiense Juan Pedro Tunessi, actual prosecretario parlamentario en el Senado de la Nación, aseguró hoy que ve al radicalismo bien posicionado como para aspirar a que de sus filas surjan los liderazgos opositores de cara a las próximas presidenciales. “Hemos tenido una gran reelección y estamos confiados en que, en un momento de mucha crisis, tenemos mucho para dar y para liderar la coalición con un presidente radical para el 2023”, dijo quien fuera secretario parlamentario en el Senado durante el gobierno de Juntos por el Cambio.



También hizo referencia a la relación que, por estar en el Senado, tiene con la vicepresidenta Cristina Fernández. “Soy crítico del kirchnerismo pero le guardo respeto a la señora porque soy autoridad de un cuerpo colegiado en el que conviven varias fuerzas. Pero para los propios su presencia es un poco mortificante, porque le expresan un temor reverencial, es alguien de carácter fuerte”, consideró.

En otro orden de cosas, admitió hay las tensiones en el radicalismo y en la propia alianza opositora y que la decisión de romper el bloque de la UCR en Diputados de Martín Lousteau “fue apresurada, más allá de que es meritorio presentar nuevas figuras, pero hay que respetar que se votó otro presidente y aceptar las reglas de juego de la democracia. Es como decir si no me gusta el resultado me llevo la pelota y suspendo el partido”. Y se mostró expectante con que la elección del presidente del Comité Nacional, rol que quedaría en Gerardo Morales, podría contribuir a morigerar el impacto de estos movimientos.

