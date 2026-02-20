Turismo: Concluyeron con gran éxito las salidas de Marea Rural

La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Tres Arroyos realizó el cierre del programa Marea Rural – Edición Verano, una propuesta desarrollada durante los meses de enero y febrero que invitó a vecinos y visitantes a conocer y recorrer los destinos rurales del distrito como San Mayol, San Francisco de Bellocq y Copetonas.

A lo largo de las distintas salidas, se dispuso transporte gratuito desde la ciudad de Tres Arroyos y desde las localidades costeras del distrito, permitiendo que tanto residentes como turistas pudieran participar de esta experiencia y acercarse a la historia, identidad y atractivos de los pueblos rurales.

Cada jornada incluyó recorridos guiados y propuestas de cierre con impronta local, generando espacios de encuentro, intercambio y valoración del patrimonio cultural y comunitario de cada localidad. La iniciativa permitió fortalecer la integración entre la ciudad, las playas y el interior del distrito, ampliando la oferta de actividades para quienes eligieron Tres Arroyos como destino turístico durante la temporada de verano.

Agradecimientos

Desde la Dirección de Turismo se agradece especialmente a todas las personas que se sumaron a las distintas salidas, participando activamente de la propuesta. Asimismo, se destaca el acompañamiento de agencia de turismo receptiva local, La Peña, por la coordinación y organización de cada salida; y de Pueblito Mío, por ser el punto de partida en la ciudad y recibir a los participantes con su habitual calidez. Por último, a cada emprendedor, institución y artista de los destinos rurales, y a las delegaciones por la predisposición en la articulación de la propuesta, en vistas del ordenamiento de la oferta turística local.

El cierre de Marea Rural – Edición Verano reafirma el compromiso del Municipio de seguir impulsando propuestas que promuevan el turismo local, la integración territorial y el encuentro entre comunidades, celebrando la diversidad de Tres Arroyos en cada uno de sus rincones.

