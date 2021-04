Turismo en Emergencia: se movilizarán en Buenos Aires para reclamar la reactivación del sector

10 abril, 2021 Leido: 20

Jesús Barbagallo el responsable de Venecia, Viajes y Turismo, dialogó con LU24 ésta mañana, para comentar sobre la manifestación que se espera llevar a cabo el próximo lunes 12 en Capital Federal, reclamando medidas para la activación del rubro turístico que estuvo paralizado durante mayor parte del 2020 y se espera que ante la nueva ola de contagios de COVID 19, se agudicen más las restricciones en éste sector económico.



Bajo las consignas #TurismoNoContagia y #TurismoEnEmergencia, el próximo lunes en Buenos Aires se realizará entonces una movilización, concentrando en Av. 9 de Julio y San Juan, y tal como indicó Barbagallo “van a ir de toda la provincia de Buenos Aires, y también se movilizarán en Rosario, Entre Ríos, en Salta van a cortar la ruta 34” por lo que se espera que “la movilización va a ser muy grande”.

Según sostuvo el propietario de Venecia Viajes, “hace un año ponemos los motores en marcha y es consumir gasolina nada más”, y además lamentó que “no nos permiten trabajar y no entendemos cómo los servicios aéreos no contagian y los micros sí contagian”, “tenemos todos los protocolos, viajamos en burbujas, y nos tienen atados de pies y manos” indicó.

Asimismo, afirmó que “si esto sigue así, nosotros los transportistas vamos a quedar fuera del sistema totalmente”, y que “nadie habla del turismo, y el turismo es la segunda fuente del trabajo después del campo, el movimiento que tiene el transporte en turismo, es tremenda, además las agencias de viaje, han cerrado muchas que no abren más, y muchos transportistas que han cerrado definitivamente también”.

Barbagallo, resaltó en cuanto a la movilización que esperan concretar el próximo lunes, que “es una lucha que va a ser muy grande por lo que tenemos previsto, vamos a ver qué resultados podemos conseguir y qué va a decir el Ministro de Transporte”. Principalmente, la idea de luchar por la situación que se está atravesando, se basa en que “no se aguanta 30 días mas esta situación, estuvimos un año parados totalmente, y ahora otro tiempo más, asimismo se ha movido muy poquito en el verano, pero hay un 70% de micros que están tirados abajo, y no tenemos subsidios, cuando las empresas de línea sí tienen”. En ese sentido, añadió que “no hemos tenido ni una sola ayuda, todavía nos siguen cobrando las tasas que tenemos que pagar por micro, los seguros, y no podemos seguir sosteniendo todo eso sin trabajar”.

Para finalizar, manifestó que “esto abarca no solamente el movimiento de transporte y turismo, sino también los empleados de agencias, coordinadores, guías, los conductores, los maleteros, hoteles, recepcionistas, serenos, mucamas, cocineros, mozos, es decir, todos estamos unidos y estamos en comunicación permanente”.

Volver