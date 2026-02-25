(audio)Turismo en la Fiesta del Trigo: “Queremos mostrar toda nuestra diversidad”

25 febrero, 2026 129

La Directora de Turismo de Tres Arroyos, Carolina Goicochea, brindó detalles a LU24 sobre la planificación estratégica del área para el presente año, marcando la Fiesta Provincial del Trigo como el evento bisagra que cierra la temporada estival y abre el calendario de actividades anuales.

En el dialogo en el cual recorrió los ejes de su gestión, la funcionaria subrayó que, aunque los paradores y servicios de playa continúan operativos en la costa, el foco administrativo ya se encuentra dividido entre el ordenamiento interno de las próximas licitaciones y la fuerte promoción del patrimonio local.

El epicentro de las próximas acciones será el Punto de Encuentro ubicado en la intersección de las calles Castelli e Ituzaingó durante la fiesta máxima del distrito. Este espacio busca romper con el esquema del stand estático para ofrecer una experiencia dinámica a los visitantes. Entre las propuestas destacadas, el viernes se realizará un bingo turístico con cupos limitados, mientras que el fin de semana se dividirá en jornadas temáticas: el sábado estará dedicado al corredor de la Ruta 72 —integrado por Orense, Bellocq y Copetonas— y el domingo se centrará en la identidad de Claromecó, San Mayol y Reta.

Uno de los anuncios más significativos de la cartera es el lanzamiento del programa municipal “Ruta del Trigo”, un trabajo conjunto con la Dirección de Estrategia Productiva. Esta iniciativa pretende consolidar un circuito que integre establecimientos productivos, instituciones educativas e industria, otorgando un valor turístico permanente a la identidad triguera más allá de la celebración anual.

Con la premisa de “diversidad a toda costa”, el municipio busca posicionar sus pueblos rurales y atractivos históricos como un complemento sólido a su oferta de sol y playa para el resto del 2026.

Volver