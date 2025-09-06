Ubicación de las mesas para las elecciones en el distrito
La ubicación de las urnas, en las sedes de votación, es la siguiente:
-Escuela 1, Sarmiento 50, mesas 1 a 6 inclusive
-Escuela Secundaria 2, Pasaje Dameno 50, mesas 7 a 14
-Escuela Especial 501, Lamadrid 399, mesas 15 a 21
-Escuela Secundaria 1, Estrada 457, mesas 22 a 29
-Escuela 15, Sadi Carnot 295, mesas 30 a 34
-Escuela Secundaria 6, Cangallo 19, mesas 35 a 39
-Escuela 24, Balcarce 683, mesas 40 a 42
-Escuela 2, Granadero Baigorria e Isabel la Católica, 43 a 45
-Escuela 4, avenida Almafuerte 790, mesas 46 a 49
-Escuela Secundaria 3, Rocha y Mazzini, mesas 50 a 53
-Escuela Primaria 7, Rocha 1125, mesas 54 a 58
-Colegio Holandés, Alvear 320, mesas 59 a 62
-Escuela 48, Santa Fe 1115, mesas 63 a 66
-Escuela Secundaria 9, Chile y Canadá, mesas 67 a 71
-Escuela 16, Falucho 661, mesas 72 a 79
-Escuela 8, Colón 950, mesas 80 a 85
-CRESTA, Maipú 270, mesas 86 a 89
-Colegio Jesús Adolescente, 25 de Mayo 101, mesas 90 a 92
-EP 3 y ES 4, avenida Rivadavia 514, mesas 93 a 100
-Escuela 14, H. Yrigoyen 967, mesas 101 a 108
-Escuela Secundaria 7, Lavalle 758, mesas 109 a 112
-Escuela 5, Castelli y Lavalle, mesas 113 a 116
-Escuela Técnica 1, Matheu 550, mesas 117 a 124
-Escuela 21, avenida Libertad 661, mesas 125 a 129
-Escuela 18, avenida Alem 350, mesas 130 a 133
-EATA, Ruta 3 kilómetro 489, mesa 134
-Escuela 6, Cascallares, mesas 135 y 136
-Escuela 10, San Mayol, mesa 137
-Escuela 17, Orense, mesas 138 a 140
-Escuela Secundaria 8, Orense, mesas 141 a 144
-EP 22 y ES 11, S. F. de Bellocq, mesas 145 y 146
-Escuela 11, Claromecó, mesas 147 a 149
-Escuela Secundaria 10, Claromecó, mesas 150 a 153
-Escuela Secundaria 8, Orense, mesa 154
-Escuela 25, Copetonas, mesas 155 a 157
-Escuela 31, Lin Calel, mesa 158
-Escuela 34, Reta, mesas 159 a 161
-Mesas de extranjeros 9001 y 9002: en el Jardín de Infantes 902, Uruguay 750