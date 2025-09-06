Ubicación de las mesas para las elecciones en el distrito

6 septiembre, 2025 0

La ubicación de las urnas, en las sedes de votación, es la siguiente:

-Escuela 1, Sarmiento 50, mesas 1 a 6 inclusive

-Escuela Secundaria 2, Pasaje Dameno 50, mesas 7 a 14

-Escuela Especial 501, Lamadrid 399, mesas 15 a 21

-Escuela Secundaria 1, Estrada 457, mesas 22 a 29

-Escuela 15, Sadi Carnot 295, mesas 30 a 34

-Escuela Secundaria 6, Cangallo 19, mesas 35 a 39

-Escuela 24, Balcarce 683, mesas 40 a 42

-Escuela 2, Granadero Baigorria e Isabel la Católica, 43 a 45

-Escuela 4, avenida Almafuerte 790, mesas 46 a 49

-Escuela Secundaria 3, Rocha y Mazzini, mesas 50 a 53

-Escuela Primaria 7, Rocha 1125, mesas 54 a 58

-Colegio Holandés, Alvear 320, mesas 59 a 62

-Escuela 48, Santa Fe 1115, mesas 63 a 66

-Escuela Secundaria 9, Chile y Canadá, mesas 67 a 71

-Escuela 16, Falucho 661, mesas 72 a 79

-Escuela 8, Colón 950, mesas 80 a 85

-CRESTA, Maipú 270, mesas 86 a 89

-Colegio Jesús Adolescente, 25 de Mayo 101, mesas 90 a 92

-EP 3 y ES 4, avenida Rivadavia 514, mesas 93 a 100

-Escuela 14, H. Yrigoyen 967, mesas 101 a 108

-Escuela Secundaria 7, Lavalle 758, mesas 109 a 112

-Escuela 5, Castelli y Lavalle, mesas 113 a 116

-Escuela Técnica 1, Matheu 550, mesas 117 a 124

-Escuela 21, avenida Libertad 661, mesas 125 a 129

-Escuela 18, avenida Alem 350, mesas 130 a 133

-EATA, Ruta 3 kilómetro 489, mesa 134

-Escuela 6, Cascallares, mesas 135 y 136

-Escuela 10, San Mayol, mesa 137

-Escuela 17, Orense, mesas 138 a 140

-Escuela Secundaria 8, Orense, mesas 141 a 144

-EP 22 y ES 11, S. F. de Bellocq, mesas 145 y 146

-Escuela 11, Claromecó, mesas 147 a 149

-Escuela Secundaria 10, Claromecó, mesas 150 a 153

-Escuela Secundaria 8, Orense, mesa 154

-Escuela 25, Copetonas, mesas 155 a 157

-Escuela 31, Lin Calel, mesa 158

-Escuela 34, Reta, mesas 159 a 161

-Mesas de extranjeros 9001 y 9002: en el Jardín de Infantes 902, Uruguay 750

Volver