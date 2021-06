UCR: Cabrera confirmó el ofrecimiento a Avila y aseguró que busca “más apertura”

Gonzalo Cabrera, presidente de la UCR en Tres Arroyos, quien recientemente fuera electo al frente del Comité Enrique Betolaza encabezando la Comisión Directiva del centenario partido, se manifestó “muy contento, es lo que siempre quise, es un honor y una satisfacción muy grande poder presidirlo y además también es un reto bastante importante”.

Consultado por la invitación a sumarse al radicalismo a quien estuviera a cargo del Ente Descentralizado de Claromecó, Carlos Ávila, e invitarlo a integrar como candidato la lista para las próximas elecciones, sostuvo que “yo siempre dije que iba a salir a buscar personas, para darle una apertura mucho más amplia al Comité” y agregó: “siempre digo una frase muy linda de Martin Lousteau que es “tenemos que salir a buscar a aquellas personas que son radicales y todavía no lo saben”.

“Considero que Carlos es una persona que trabaja muchísimo por la sociedad, ha hecho un muy buen trabajo en Claromecó, y ha colaborado en las localidades y tuvimos la idea de sumarlo y tuvimos una conversación en ese marco. Me dijo que él está siempre muy dispuesto a trabajar por la comunidad y que obviamente formar parte de un partido es una decisión que tiene que definir él le va a llevar tiempo, no definimos nada y nos debemos otra charla”.

Respecto a la situación “puertas adentro” del Comité, y a las posibles candidaturas para las próximas elecciones, Cabrera dijo: “si yo lo sumo a Carlos –Ávila-, como el radicalismo es un partido extremadamente democrático, la decisión de que sea candidato no recae solamente en mí sino en toda la Comisión. Yo lo único que voy a hacer es poner nombres arriba de la mesa, y ahí elegiremos los candidatos que mejor traccionen y que mejor nos puedan representar”.

Expresó también que “por suerte hay una muy buena cantidad de posibles candidatos”; mencionó “a Cristian Ruiz, con el apoyo de la juventud y a la representante de Orense Marisa Marioli que ya fue suplente en el Concejo y que hizo un muy buen trabajo, por lo que pondremos esta diversidad arriba de la mesa y luego decidiremos quienes serían candidatos” que se sumarían a los ya proyectados Mariano Pérez, y la actual edil que busca repetir, Daiana De Grazia.

“Creo que hay otros temas más importantes en el marco de la pandemia, pero tenemos que ir charlando de a poco, a la vez que tratamos de concientizar desde el sector que representamos respecto a los cuidados, por ejemplo las reuniones que realizamos son por Zoom, tanto las internas del radicalismo como las que hacemos en Juntos por el Cambio”, dijo.

“Creo que no se ha hecho lo necesario a nivel local para afrontar la pandemia”

Cabrera se mostró crítico respecto al accionar de las autoridades municipales en pandemia, y sostuvo que “Tres Arroyos está muy complicado, no solamente en la visión de los tresarroyenses sino de toda la región, así me lo manifestaron ayer en una reunión de la Sexta Sección que mantuve por Zoom”.

“Yo no soy muy de criticar, pero creo está en juego la vida de los tresarroyenses y que no se ha hecho lo necesario, como comprar más respiradores, acondicionar las camas en el hospital, hoy vemos que faltan camas, y a la vez no veo incapacidad, pero creo que deberíamos poner más cantidad de gente a cargo de la situación y no recargar todo en una sola persona, creo que deberíamos haber acondicionado mejor el sistema de salud, sabíamos lo que se venía y me parece que tendríamos que haber tomado otras decisiones, tener más diálogo con las distintas fuerzas, y hoy podríamos estar todos juntos trabajando por la misma causa; hay un montón de cuestiones que por ahí no soy el más indicado para decidirlas o remarcarlas, pero soy un ciudadano y lo veo, de hecho en el campo me dedico a frenar pandemias con los animales y creo que hay que prepararse muy bien, de hecho no tenemos vacunas, y sabíamos lo que iba a suceder, no era como nos cayó la primera, ayer tuvimos otros fallecimientos y creo que tendríamos que haber tomado otras decisiones”, afirmó.

“Yo estoy a plena disposición no solamente de intendente Sánchez sino de todos los funcionarios, no es el único responsable, para lo que necesiten, como persona y para concientizar al del sector al que representamos; hoy creo que también hay una falta de conciencia de muchos ciudadanos que tenemos que ver cómo resolver”, concluyó.

