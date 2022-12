UCR: De Grazia no se descarta a sí misma ni a Avila como candidatos, pero apuntó a trabajar en equipo

4 diciembre, 2022

Tras el cambio de autoridades del radicalismo, la flamante presidenta del Comité Enrique Betolaza, Daiana De Grazia, aseguró que entre las primeras acciones de la nueva conducción estará una amplia encuesta entre afiliados. Al mismo tiempo, y consultada por el rol de Carlos Avila, un extrapartidario que resultó ganador de la interna de Juntos por el Cambio y de las legislativas del 2021.

Aseguró que “si decide ser un candidato será un candidato más dentro de la alianza; pero si tenemos más de un candidato dentro del radicalismo y se presentan, fantástico, habrá que ver cuál es el mejor candidato para representar a la UCR”. Y no descartó, finalmente, su propia postulación, pero advirtió que “el candidato que salga debe hacerlo desde las bases; por supuesto que es una decisión personal pero acá hay que pensar no tanto en las personas sino por los equipos de trabajo, eso hemos aprendido y lo sabemos que si no trabajamos en equipo es difícil para cualquiera”.

“El primer paso que tenemos que dar en el Comité local es pensar como radicales qué es lo que queremos. Estaremos haciendo una encuesta entre todos los afiliados, ya que la interna nos dio la posibilidad que se acercara más gente, y la idea es que nos digan cómo nos ven, tanto hacia dentro como hacia afuera, para tomar decisiones, ya que los que nos dan el mandato son los afiliados”, sostuvo De Grazia.

La concejala y actual presidenta partidaria aseguró que en este sentido quieren apuntar a “mejorar la comunicación hacia los afiliados, no solamente a nivel legislativo y del Consejo Escolar, para que les llegue la información sobre lo que sucede, lo que hacemos y lo que mostramos, por ahí estamos mirando solamente a un sector pero queremos ver de qué manera mejoramos ese canal, y todos aquellos que quieran volver y se comprometan que lo hagan, para dar algo que nos fortalezca. Queremos ver qué se espera para el año que viene, qué vamos a pedir y hasta dónde estamos dispuestos a ceder dentro de la alianza, como en cualquier negociación. Para ver como avanzamos tenemos que tener la opinión de los afiliados”.

