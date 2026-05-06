UCR: Juliano, elegido para pulsear con el abadismo en la interna de junio

6 mayo, 2026 0

El próximo viernes vence el plazo para presentar las listas que disputarán los comicios internos previstos para el 7 de junio.

Hasta el momento hay dos corrientes que se encaminan a disputar la conducción. Abad hace un largo tiempo que camina junto a los sectores que lideran Gustavo Posse y Daniel Salvador.

Desde diciembre también cerró filas con la línea Evolución, al menos para llegar juntos a la definición de la interna. También comparten bloque en la Cámara de Diputados bonaerense.

Desde la derrota electoral del radicalismo en el frente Somos, el año pasado, el abadismo tomó distancia de Fernández, el presidente del comité de contingencia que cerró este acuerdo junto a Pablo Domenichini, el exdiputado de Evolución que también apostó por esa propuesta.

Junto a Lordén -quien también rompió con el senador en diciembre y armó otro bloque radical en la Legislatura bonaerense-, el exintendente de Trenque Lauquen abrió un canal con sectores del radicalismo que no responden a Abad, dice el portal letra P.

Se esperaba para la tarde de este miércoles un encuentro en CABA entre todos los sectores para poner bases y condiciones de un eventual acuerdo de unidad. Por el espacio disidente negocian Lordén, Juliano y el diputado provincial Valentín Miranda. No obstante, se estima que nada se resolverá antes del viernes.

Pablo Juliano, el candidato

Desde entonces, Fernández y Lordén trabajan en una propuesta alternativa a la que conduce Abad, referenciada en un grupo de intendentes, legisladores provinciales y Juliano, con base en el Congreso.

Mantuvieron encuentros en distintas secciones electorales bajo la narrativa de, primero, buscar cuál es el proyecto que necesita el radicalismo para luego proponer un nombre para la conducción.

El tiempo pasó y los canales de diálogo con el abadismo no se abrieron, por lo que, a pocos días del cierre de listas, definieron que Juliano podría ser la cara de una oferta renovadora en el partido.

El platense, que llegó al Congreso de la mano de Facundo Manes, es crítico de la gestión de Javier Milei e integra el bloque Provincias Unidas, un sector dialoguista integrado por peronistas no K, ex-PRO, provincialismos y radicales díscolos.

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