UCR provincia de Bs. As.: Rosca de último momento evitó la interna de junio

10 mayo, 2026 268

Con la designación del diputado provincial mandato cumplido Emiliano Balbín como nuevo presidente del Comité de la Provincia de Buenos Aires de la Unión Cívica Radical, se selló el acuerdo entre las distintas líneas para evitar la interna convocada por las actuales autoridades para el 7 de junio.

Balbín pertenece al sector de Maximiliano Abad, y es nieto del recordado Ricardo “Chino” Balbín.

Lo acompañarán Josefina Mendoza, del sector de Pullaro y Martín Lousteau. Matías Civale -de Evolución- ocupará la Secretaría General.

La Tesorería quedó en manos del espacio de Gustavo Posse, cerrando así el reparto de los principales cargos entre las corrientes internas.

El sector de Lousteau se reserva el derecho a poner el postulante a conducir la Convención provincial, que será Pablo Nicoletti, con un vice del espacio de Abad, Posse y Daniel Salvador.

En virtud del acuerdo al que se arribó para la unidad, el primer convencional nacional será Pablo Domenichini, de Evolución.

La diputada Alejandra Lordén, alineada con Fernández, será delegada al Comité Nacional de la UCR.

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