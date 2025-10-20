Ulises Sanguinetti, 9º entre 6000 participantes en los 15K Saucony

Este domingo se disputaron en Buenos Aires los 15k Saucony, con más de 6000 corredores en la que el atleta tresarroyense Ulises Sanguinetti se ubicó entre los 10 primeros, con nuevo récord argentino en su categoría.

En la general fue 9° y 1° en la categoría de 45 a 49 años, donde batió el récord argentino con tiempo de 49’00” (3.14 de promedio ), mejorando los 50’43” de Fabián Fornagueira, que había hecho en 2016 en La Rioja.

Hubo varios integrantes de Los Correcaminos presentes con gran desempeño:

Matías Suárez volvió de gran manera a las competencias y completó los 15k en 58’06” (3.50 de promedio), tiempo que le permitió ser 13° en su categoría, de 35 a 39 años. En la misma, Martin Bernaola llegó 24° con 1h01’23” y Eduardo Ridino con 1h04’38” llegó 6° en la de 50 a 54.

En mujeres, gran carrera de Yanina López, que fue 5ª en su categoría de 30 a 34 años y 17° en la general con tiempo de 1h04’42”.

Mariana Balmaceda también se destacó nuevamente y logró un muy buen 5° puesto en su categoría de 35 a 39 años y llegó en el puesto 18 en la general con marca de 1h05’07”. Adriana Quinteros también hizo un gran papel logrando un 8° puesto en su categoría de 40 a 44 años con tiempo de 1h11’43”.

Como es habitual, agradecieron a la dirección de Deportes, a la Municipalidad y a sus sponsors.

