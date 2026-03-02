Ulises Sanguinetti ganó la tradicional “Vuelta al Pago” en Ayacucho

El último sábado de febrero, Ulises Sanguinetti ganó en Ayacucho la tradicional “Vuelta al Pago” compitiendo con más de 600 corredores y mejorando el tiempo del 2026, marcando 32’03’’ en los 10.220 metros.

La competencia se largó a las 20:15 y Sanguinetti dominó desde el inicio, sacando una amplia diferencia a su principal perseguidor, el tandilense Julián Villalba, que llegó unos 300 metros detrás. Completó el podio Sergio Hoffmann.

Otra destacada local fue Constanza Garrido, que se ubicó 3ª en la general con marca de 39’43”. Su compañera Manuela López tuvo un brillante debut en los 10k tardando 41’03” que le permitieron meterse 2ª en 30/34 años y 7ª en la general.

Por su parte, Martin Bernaola tardó 39’28” y se ubicó 8° en la categoría 35/39 años.

Y otra alegría para “Los Correcaminos ” de la Escuela Municipal fue el triunfo en los 4k Correcaminata de Florencia García y Carlos Córdoba.

Los deportistas agradecieron a la Dirección de Deportes por la ayuda, a los sponsors. Sanguinetti, por su lado, reconoció el destacado trabajo de su masajista, María Giménez, que lo ayudó a que pueda largar la carrera aliviando una dolencia que tuvo durante la semana.

