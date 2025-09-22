Ulises Sanguinetti y los Correcaminos en los 42 K de Buenos Aires

El atleta tresarroyense Ulises Sanguinetti corrió este domingo los 42k de Buenos Aires entre más de 15.000 corredores, y ganó su categoría, quedando 29° en la clasificación general.

La Competencia se largó a las 7:00 desde los Bosques de Palermo y recorrió los lugares más emblemáticos de Buenos Aires, como la cancha de River, la de Boca, el Obelisco, y Casa Rosada, entre otros.

El tiempo de Sanguinetti fue de 2 horas 30′ 00″, con el cual ganó la categoría de 45 a 49 años.

Según explicó en un comunicado, “las sensaciones fueron muy buenas en la primera mitad, pasando en 1h 12′ la Media, pero luego por una gran ampolla en el dedo gordo del pie, tuve que mermar mucho el ritmo en la segunda mitad, pero feliz de poder terminar igual con un buen tiempo”.

“Varias figuras africanas fueron invitadas y ocuparon los primeros puestos”, dijo.

Otros tresarroyenses presentes de los Correcaminos de la Escuela Municipal fueron: Andrés Vilches, que nuevamente logró una gran carrera, mejorando otra vez su marca y quedando 131° en la general y 16° en su categoría de 40 a 44 años. Su tiempo fue de 2 horas 43′ 28″.

Y Carlos Córdoba, que debutó en los 42k con una gran carrera y se ubicó 39° en su categoría de 55 a 59 años con marca de 3 horas 20′ 33″.

“Agradezco a Dirección de Deportes, Municipalidad y sponsors por el apoyo”, expresó.

