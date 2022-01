Ultiman detalles del Seven de Rugby playero en Claromecó

12 enero, 2022 Leido: 70

Con la organización integral del Tres Arroyos Rugby Hockey Club, los días 22 y 23 de enero de 2022, se disputará una nueva edición del tradicional Seven Playero de Claromecó, un verdadero clásico de la Costa Atlántica. Habrá competencia de seven tradicional masculino, seven femenino, juveniles M17 y encuentro de veteranos, y tal como lo anunció Nicolás Brüel, se ha decidido incorporar una tercera cancha, para facilitar el desarrollo del evento en su ubicación tradicional: la playa de avenida 26 y Costanera, donde funcionaba La Barra.

“Gabriel Panarace ya tiene su equipo de árbitros armado, y ese es un pilar fundamental para el Seven, porque le dan la agilidad y el dinamismo a los partidos necesarios para que todos se diviertan”, indicó Brüel.

En cuanto a la presencia de equipos, el dirigente admitió que hay una gran expectativa puesta en alcanzar no menos de 4 equipos de juveniles, otro tanto de femeninos y entre 10 y 15 de veteranos. “En Mar del Plata se hace un seven en la misma fecha que nosotros pero en césped, y este año, por la situación sanitaria, decidieron no hacerlo. Quizá algún equipo de los que pensaban participar y se quedó con las ganas, se acerque a nuestras playas. Porque lo que se vive en el Seven es una fiesta del deporte”, concluyó.

Volver