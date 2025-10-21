Últimas horas para solicitar la ciudadanía española (audio)

Este miércoles vence la posibilidad de obtener la ciudadanía española, luego de una prórroga de un año, y en referencia a esta cuestión, la vicecónsul de España en Tres Arroyos, Andrea Tolosa dijo: “este miércoles vencería, a las 18:59 horas, la posibilidad para solicitar la nacionalidad española, sería la cita previa, aunque el legajo no esté completo, no es complicado, pero se necesita tener cierta documentación para presentar e iniciar el trámite”, explicó.

También referenció sobre las nacionalidades obtenidas, “Hay muchos jóvenes que quieren la tramitan para irse, pero otros la quieren por raíces”.

Por otra parte, ofreció el asesoramiento, “estamos para colaborar y ayudar en todo lo que necesiten, pueden comunicarse a mi celular particular, 2983 574155, los asesoraremos en todo lo necesario”.

