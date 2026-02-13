Ultimate Frisbee: van Waarde y Luján ultiman detalles para el Seven

Este viernes estuvieron en los estudios de LU 24, Juan van Waarde y Facundo Luján para informar sobre algunos detalles de la tercera edición del Torneo playero de Ultimate Frisbee que se llevará a cabo este fin de semana en Claromecó.

Comentaron que el torneo arranca este sábado al mediodía con la participación de 7 equipos.

Explicaron que el Ultimate Frisbee “se juega con un disco volador: el objetivo es hacer la mayor cantidad de goles y no hay empate, se juega a ganar. El traslado es hacer pases no se puede caminar y la forma de hacer gol recibiendo el Frisbee en la zona adecuada. Para la defensa el objetivo es recuperar el Frisbee ya sea interceptando el pase o tirándolo al piso”.

También dijeron que no hay árbitros y que el tiempo es contado por el defensor. Los partidos en playa duran 45 minutos o el equipo que llegue a 13 goles.

Expresaron que este deporte se originó en Estados Unidos, surgió en las universidades que empezaron a hacer pases con lo que quedaba de un pay que tenía la forma de Frisbee. Crearon reglas, empezó como un juego y después lo llevaron a la competencia, empezó en el norte y de ahí se llevó otros lados del mundo. En la Argentina ya hace 25 años que se juega.

Comentaron que la Selección Argentina hace dos años participó por primera vez en un mundial y que por ejemplo “Hammer que viene a este Torneo ha participado en varios Torneo internacionales: el año que viene va a participar del mundial de clubes·.

Comentaron que hay lugares donde el Frisbee es un deporte profesional.

Con respecto al Seven Playero que se va a desarrollar este fin de semana dijeron que van a participar 7 equipos se harán 2 zonas, una de 3 equipos y otra de 4. El que salga primero en el grupo de 4 clasifica a la semifinal. El resto se van a cruzar en Play Off y después en las semifinales. Los que no entren a dicha instancia, jugarán un triangular para definir algunos puestos y después se jugarán semifinal y final.

Expresaron que los equipos los integran 15 jugadores en el caso del playero y entran a la cancha 5. Es mixto y los cambios son ilimitados, en cada punto se pueden hacer dos cambios, siempre respetando el género que toca en ese punto: 3 varones y 2 mujeres o viceversa.

Para finalizar, agradecieron a la Dirección de Deportes y a todas las firmas que hacen posible este evento.

