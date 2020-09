Último día de inscripción a los Juegos Bonaerenses 2020 edición virtual

29 septiembre, 2020 Leido: 0

La Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad de Tres Arroyos informa a los interesados que mañana, miércoles 30, es el último día de inscripción a las disciplinas culturales y sus distintas categorías.



a) JUVENILES

● SUB 15: podrán inscribirse los nacidos en los años 2005, 2006, 2007 y 2008.

● SUB 18: podrán inscribirse los nacidos en los años 2002, 2003 y 2004.

● ÚNICA: podrán inscribirse los nacidos entre los años 2002 y 2008 inclusive.

b) ADULTOS MAYORES

● ÚNICA: podrán inscribirse los nacidos en el año 1960 inclusive y anteriores.

c) PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PCD)

● ÚNICA: podrán inscribirse los nacidos en el año 2008 inclusive y anteriores

-Se adjunta imagen con distintas disciplinas-

Más información y consultas: Correo electrónico: [email protected]; Tel. 02983 – 425513, de 9 a 13 horas.

Volver