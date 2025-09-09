Últimos días de inscripción para “Un Lote para Mi Familia”

Desde el municipio se recuerda a la comunidad que las inscripciones para el programa “Un Lote para Mi Familia” están llegando a su fin. La inscripción presencial cierra el 12 de septiembre , mientras que la modalidad en online finaliza el 14 de septiembre.

Se invita a los interesados a acercarse al Ente Descentralizado en el horario de 07:00 a 14:00 horas para obtener más información y realizar su trámite de forma presencial.

La inscripción puede realizarse de manera:

Online: https://loteo.tresarroyos.gov.ar/

Presencial: en la Oficina de Desarrollo Territorial (Av. Rivadavia 1, Tres Arroyos) o en cada delegación municipal.

Requisitos principales:

Edad: entre 22 y 65 años.

Residencia comprobable: 5 años en Tres Arroyos o 3 años en Orense/Claromecó.

Ingresos equivalentes a categoría 2 municipal (recibo de sueldo o carta compromiso de ingresos).

Fechas claves:

Cierre de inscripción: 14/09

Sorteos con escribano: 07/10 en Tres Arroyos, 08/10 en Orense y 09/10 en Claromecó.

El programa contempla un anticipo del 30% del valor del lote y financiación en 40 cuotas mensuales. Los adjudicatarios deberán construir una vivienda única y familiar en el terreno asignado.

