Últimos días para abonar las Tasas Municipales con un 70% de descuento en intereses

27 noviembre, 2025

El Municipio de Tres Arroyos recuerda que hasta el 30 de noviembre continúa vigente la posibilidad de regularizar deudas con un 70% menos en los intereses acumulados.

Este beneficio representa la última instancia antes de que entre en vigencia la Ordenanza N.º 7811/2025, que establece un nuevo esquema de cobrabilidad. El objetivo es dejar atrás un sistema que terminó favoreciendo al contribuyente moroso y fortalecer un modelo que valore el esfuerzo de quienes cumplen en tiempo y forma.

Desde el 1 de diciembre, quienes opten por abonar el año completo de tasas accederán a un beneficio diferencial por cumplimiento. En cambio, quienes no regularicen sus obligaciones verán actualizados los intereses por mora según la tasa nominal anual del Banco Provincia.

Durante años, el mecanismo vigente generó desigualdades: se ofrecían facilidades a los que no pagaban, mientras que el contribuyente responsable terminaba sosteniendo gran parte de los servicios públicos. Con el nuevo esquema, se busca mayor equidad y un aporte más equilibrado de todos los vecinos, especialmente en un contexto de marcada caída de los ingresos nacionales y una coparticipación provincial reducida para Tres Arroyos.

Cumplir no es una carga: es compromiso y es comunidad.

Es la forma de construir un Tres Arroyos más equilibrado, sostenible y con mejores servicios para todos.

Para consultas o más información sobre la regularización, los vecinos pueden acercarse a las oficinas municipales o contactarse mediante los canales oficiales del Municipio.

