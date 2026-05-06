Últimos días para inscribirse a los Juegos Bonaerenses

6 mayo, 2026 0

La Dirección de Deportes y Políticas para la Juventud de la Municipalidad de Tres Arroyos, informa a la comunidad que restan 10 días para el cierre de inscripción a la edición 2026 de los Juegos Bonaerenses.

En este sentido, se comunica que se estarán recibiendo planillas físicas en el Polideportivo Municipal hasta el día miércoles 13 de mayo a las 14:00 horas, con el objetivo de proceder a su carga en el sistema.

Es importante destacar que, en estos casos, la persona interesada y/o profesor responsable deberá estar presente durante el proceso de carga.

Para acceder a toda la información relacionada con disciplinas, reglamentos y detalles de la competencia, los interesados pueden ingresar al sitio oficial:

Asimismo, se encuentra disponible el canal de consulta vía WhatsApp del área al número 2983-509201.

Se invita a todos los vecinos y vecinas a sumarse a esta propuesta deportiva y cultural que año a año convoca a miles de participantes en toda la Provincia.

Volver