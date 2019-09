Un acceso único y otras medidas de seguridad para prevenir la violencia en el Hospital

La secretaria de Prevención y Salud, doctora Isabel Tarchinale, y el director del Centro Municipal de Salud, doctor Javier Pizarro anunciaron la puesta en marcha de una serie de medidas preventivas en torno al hecho de violencia denunciado por médicos del nosocomio contra el doctor Ricardo Bruno, y reclamaron que se vuelva a implementar la vigilancia policial que en su momento se había acordado a cambio de la comida para los detenidos en la Comisaría Primera.



Tarchinale advirtió que el trato violento no es privativo del hospital tresarroyense ni del ámbito de la salud, pero sostuvo que de ninguna manera es justificable. Y calificó el episodio vivido por el médico como “de una violencia extrema, ya que además de pegarle una trompada en la cabeza que lo tiró al piso, esta persona lo pateó estando ya en el suelo. Además esto ocurrió cuando estaba atendiendo al paciente, de ninguna manera fue porque no estuviera ocupándose de él”.

“Venimos trabajando con el aumento de la violencia desde hace tiempo y en principio hemos resuelto que el acceso al Hospital, que es muy amplio y hoy se puede hacer por varios lugares que permanecen abiertos, se unifique en la puerta principal. Además planificamos la instalación de varias cámaras de seguridad en distintos sectores, para lo que habrá que resolver algunas cuestiones técnicas que tienen que ver con la capacidad del centro de cómputos, pero lo haremos según un mapeo de riesgo ya elaborado. Incluso avanzaremos hacia el control del acceso del público”, describió Tarchinale.

En este sentido, reconoció que el servicio de seguridad privada “se había vuelto muy oneroso, y se dio prioridad a otras necesidades del Hospital”, y recordó la existencia de un convenio con la Policía que vigilaba la guardia y Pediatría a cambio de la comida para los detenidos “que nosotros seguimos brindando, pero la parte policial no, por una cuestión que depende de la Provincia, que incluso también debería considerar hacerse responsable de la alimentación de los detenidos. Pero ellos al mismo tiempo tienen sus problemas de pago de horas, de falta de personal, podríamos decir que la situación política y económica genera complicaciones diversas”. También se venía barajando la posibilidad de instalar botones antipánico, que se procurará finalmente disponer para prevenir estos casos.

“La Policía viene al Hospital cuando el jefe de Bahía Blanca la deja”

Pizarro, por su parte, aseguró que “la Policía Comunal ya no depende del intendente sino de la Jefatura en Bahía Blanca, y a su vez la cuestión de que haya policía permanente en el Hospital, o por lo menos por la noche, depende de la voluntad política de la Provincia. Vienen cuando el jefe los deja”.

Finalmente, el director del Hospital aseguró que “el Departamento de Legales del Centro de Salud, a cargo de la doctora Florencia Tormo, acompaña a los médicos en estas situaciones de violencia interna y externa asesorándolos, y haciendo las denuncias correspondientes. Funciona muy bien y desde hace mucho tiempo”. Y al mismo tiempo descartó que por estas razones los médicos resistan hacer guardias. “En todo caso lo que piden es más seguridad”, sostuvo.