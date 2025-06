Un argentino ganó certamen de perfumes en Francia

Lucas Fierro, un perfumista argentino nacido en La Pampa y vecino de Bernal, se consagró como el ganador del Global Alchemy Awards 2025, un evento de fragancias que se llevó a cabo en París, cuna de los mejores perfumistas del mundo.

La creación con la que el pampeano, de 35 años, obtuvo el máximo galardón es una fragancia que, según los expertos, se destaca por tener como base una estela cálida con sándalo, ámbar gris y vainilla, un corazón de jazmín, rosa y flor de naranjo y una salida de yuzu y pomelo, lo que le brinda un toque “fresco y vibrante”.

“L’essence de la vie” fue descrita por su creador como “una celebración de la belleza y la complejidad de la vida”. “Es en honor a mi mamá que falleció cuando lo estaba creando, traté de transportarme a mi infancia con los olores que me críe”, contó a FM Ilusiones.

Además de volver a dejar a la Argentina bien representada, Fierro cosechó un reconocimiento nunca antes visto en la historia de este torneo: se convirtió en el primer participante no europeo en triunfar, algo increíble teniendo en cuenta que en el Viejo Continente están los trabajadores más experimentados.

El prospecto viene en un frasco poco convencional, ya que posee la imagen de una pareja bailando tango, mientras de fondo se aprecia el cielo con los colores argentinos y una estancia con montañas que evocan tanto al norte como al sur de este país.

Premio a la innovación

Además, fue distinguido por su innovación, ya que desarrolló una molécula que reemplaza al Oud, una sustancia altamente escasa y de gran valor que se usa en alta perfumería, que se extrae de una resina que se obtiene de la madera de agar (árbol Aquilaria) cuando es infectada por un hongo. Este ingrediente natural encarece notablemente el precio de los perfumes a los que se incorpora.

Este avance no solo demuestra su maestría técnica, sino también su compromiso con la sostenibilidad y la preservación de especies en riesgo, agregando un valor ambiental significativo a su trabajo.

