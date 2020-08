Un caso positivo en San Cayetano: “Nos debe servir para reforzar la responsabilidad social”

26 agosto, 2020

El Intendente de San Cayetano, Miguel Ángel Gargaglione, se refirió a la situación generada en la localidad tras darse a conocer el caso positivo en la localidad vecina. Se mostró confiado en que la comunidad reforzará su responsabilidad social e individual y que podrán continuar con las actividades que ya fueron habilitadas. Aseguró que se reforzaron los controles en el retén de ingreso.

“Se hizo hisopado una persona con neumonía que fue trasladada a Mar del Plata a un lugar de mayor complejidad y desde el área de salud se está viendo los contactos que puede haber tenido. La persona es de aquí; estamos esperanzados en que sus contactos no tengan contagio y se les está notificando de los aislamientos. Ha habido mucha colaboración de los familiares para dar la información. Es un hombre adulto”, detalló.

Para Gargaglione “este caso nos debe servir para reforzar la responsabilidad social. No entrar en pánico, ni buscar culpables, sino cuidarse con las medidas dispuestas”.

Asimismo, agradeció a los ciudadanos “que si han venido teniendo responsabilidad social. Esto es como un llamado de atención y debemos reforzar los cuidados”.

Indicó el jefe comunal que “si no hay circulación trataremos de mantener la fase, cuidándonos creo que podemos seguir con las actividades dispuestas hasta ahora”.

En lo referente al retén de ingreso, advirtió que “aquellos que vengan de otras localidades deben justificar a través de un e-mail, porque vienen a este lugar. Deben informarse a través de nuestra página, envían allí la solicitud, y explican el motivo”, sostuvo.

