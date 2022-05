Un censista explicó todos los detalles del relevamiento

18 mayo, 2022

Alejandro Casamayor está afectado al operativo como censista, y comenzó su recorrido por las viviendas que le fueron asignadas después de las 8.30. Entrevistado por LU 24, aseguró que “todo el recorrido lo hacemos solo, tenemos segmentos asignados previamente, y en mi caso me tocó la zona de Quintana y Tacuarí. La demora para arrancar se produjo porque había inconvenientes en la aplicación digital. Todos llevamos nuestros teléfonos con los segmentos cargados, y de hecho hicimos una previa del recorrido en el que relevamos lo que son casas y también descartamos los terrenos y galpones”.

“Es un procedimiento muy sencillo, las preguntas son simples, y con quienes no han hecho el censo digital, se hace el cuestionario primero sobre la vivienda -en el caso de que en la misma casa vivan dos familias que no comparten gastos, hay que relevar dos hogares- y luego comienzan las preguntas sobre población”, explicó Casamayor.

Según explicó el censista, los hijos de padres separados se censan en el lugar donde viven al menos cuatro días. Y en el caso de los residentes en geriátricos, hay un grupo especial que releva viviendas colectivas.

Finalmente, aseguró que “no es necesario exhibir ningún documento de identidad cuando se recibe al censista. Y el grupo familiar es el que determina quién es el jefe o jefa de hogar. En el caso de los estudiantes que viven en otra localidad, es importante que no sean censados dos veces”.

