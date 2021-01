Un chico chavense se perdió en Villa La Angostura y el propio Mauricio Macri lo llevó con su familia

1 enero, 2021 Leido: 0

Dardo D’ Annunzio, chavense, ex jugador de fútbol y ex presidente del club Huracán Ciclista, protagonizó junto a su hijo de 14 años, Máximo, una divertida anécdota junto al expresidente de la Nación, Mauricio Macri. En una excursión y mientras intentaba pescar una trucha en una playa llamada Las Balsas, en Villa La Angostura, el adolescente se alejó unos 300 metros de donde estaba su familia, y se perdió al intentar volver por un lugar que no conocía. En ese momento se detuvo junto a él una camioneta Jeep Negra, y cuando se bajó la ventanilla, se encontró con el ex mandatario que le ofreció ayuda.

“Fue la semana pasada. Cuando él estaba intentando volver, se cayó en una zona despareja, con piedras, se mojó todo, andaba con crocs de la madre… Y cuando agarró hacia arriba de la playa, desembocó en una casa con una especie de lago propio, con todo el césped muy cuidado…Y cuando entró fue que apareció la camioneta. El se dio cuenta enseguida y le dijo “eh…Mauricio Macri!”, le contó que estaba perdido, y en ese momento se acercó otra camioneta en la que seguramente iba la custodia. Uno de los de seguridad le ofreció llevarlo con su familia, pero mi hijo, que es incorregible, le contestó ‘quiero que me lleve Macri’. Y así fue. Nosotros estábamos tomando mate con mi señora cuando apareció la camioneta. Máximo se bajó y le dejó la caña en el asiento para que no se vaya, y vino corriendo a decirnos ‘me trajo Macri, me trajo Macri’… Como es un poco mentiroso no le creíamos, pero lo vimos eufórico. Y así era. Macri se bajó de la camioneta, nos saludó, y hasta grabó un video con un saludo para mi hermana, con la que discutimos bastante por política”, contó Dardo a LU 24.

Es que otro aspecto curioso de la anécdota es que según cuenta el propio Dardo, su familia “es muy peronista. De hecho yo soy ahijado de Juan Domingo Perón, y no por ser séptimo hijo sino porque mi papá era tan peronista que movió cielo y tierra para conseguirlo. Fue cuando Perón estaba en España, entonces designó como apoderado al doctor José Campano para que me apadrine en su nombre. El abuelo de mi señora además fue intendente peronista de acá del pueblo”, relató.

“Macri fue muy simpático, muy dado. Nos sacamos una foto con él. Y le dije ‘no vas a creer que hiciste gran cosa devolviéndonos a este chico porque es incorregible’… Fue una linda anécdota para la vida”, finalizó.

Volver