Un clásico de verano: Se viene el Seven de Rugby en Claromecó

6 enero, 2023

Desde el sábado 21 al domingo 22, se realizará en Claromecó la 28ª edición del Seven de Rugby Playero. A cargo de la organización està el Tres Arroyos Rugby Hockey Club, cuyo presidente, Nicolás Bruel habló con LU 24 para dar a conocer los últimos detalles “para que quede todo listo y empiecen los partidos a las dos de la tarde”.

Aún no se conoce cuántos serán los equipos que se harán presentes en este encuentro, ya que como sucede habitualmente hasta último momento no se sabe, ante el interés que concita el Seven claromequense. “Hubo consultas de varios equipos que han concurrido todos los años y equipos nuevos; estimamos que serían entre 18 y 20 equipos”, dijo Bruel, y agregó que este año se jugará en tres canchas. “Ocupamos el lugar de La Barra y pudimos tener una para el evento central, la segunda para el femenino y juveniles”.

“Para inscripciones se abrió un Instagram que es @sevenclaromeco donde están los teléfonos; invitamos a todos los que están en Claromecó a participar y ofrecemos una “bolsa de jugadores”, ya que si alguien quiere jugar y no tiene equipo, se lo pone en contacto si falta alguno”, expresó.

“También convocamos al rugby femenino, que tiene cada vez más adeptos, es un fenómeno a nivel mundial que requiere su espacio: el rugby es una gran familia para divertirse, generalmente los domingos previo a la final se hace una demostración”, relató.

“Hasta el momento en que se cierren las inscripciones, a las 12:00 del 21 de enero, no sabremos cuántos seremos, pero es un encuentro entre viejos amigos, no es una competencia. La idea es armar las fases y a las 13:00 se arma una reunión con los capitanes, el tema del tercer tiempo en la arena, a lo largo del día y algunas reglas básicas, la idea es tener partidos hasta las 21:00, el sábado habrá una banda, en tanto el domingo en la clausura se espera la presencia de DJ en la fiesta de cierre”, afirmó.

Finalmente, Bruel agradeció a las empresas y a la Municipalidad por el acompañamiento en el evento.

