Un concejal ciego de Santa Cruz impulsa un proyecto de billetes inclusivos

David Peralta, concejal ciego de la localidad de Piedra Buena, Santa Cruz, e integrante de la selección argentina de fútbol Los Murciélagos, presentó al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, un proyecto de billetes inclusivos, ya que la moneda de circulación actual no tiene dispositivos que permitan su identificación por parte de personas ciegas y con baja visión.

“Estamos sumando voluntades, porque hay un millón de personas con ceguera total y disminución visual severa que hoy estamos inmersos en el analfabetismo monetario porque no tenemos manera de leer los billetes. Por eso además de visibilizar los reclamos, ofrecemos una solución, porque además de la posibilidad de marcas táctiles, que con el uso se suelen borrar rápidamente, esto se solucionaría con billetes de distinto tamaño, como ocurría en la época de los australes”, dijo David a LU 24.

Peralta advirtió que a raíz de esta problemática, las personas ciegas o con baja visión no pueden identificar el dinero si no es con ayuda externa, por medio de otra persona o de aplicaciones. “Y esto dificulta mucho nuestra vida cotidiana”, sostuvo.

Finalmente, reconoció que aunque todavía no han recibido respuesta, tienen expectativas, tanto él como las organizaciones que apoyan la iniciativa, en que el proyecto se vea materializado. “Con un cambio de tamaños se soluciona rápidamente, y esto nos daría independencia, nos permitiría salir de este analfabetismo monetario que vulnera nuestros derechos”, concluyó.

