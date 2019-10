Un concejal de Juntos por el Cambio pide que se investigue la obra de cloacas “mal ejecutada” en De la Garma

Un concejal de Juntos por el Cambio de Adolfo Gonzales Chaves, presentó un pedido de informes al municipio, ante las sospechas que rondan sobre una obra de cloacas concretada en De la Garma, durante el gobierno de la Unión Vecinal. “Si hubo una irregularidad, no cabe dudas de que los que salen manchados son los funcionarios y el gobierno de Unión Vecinal”, sostuvo Gustavo Checchia, quién advirtió que por este motivo, el municipio chavense fue intimado a pagar la suma de 14 millones de pesos.



“Vivo en De La Garma y allí se tuvo durante dos gobiernos anteriores de la Unión Vecinal, la posibilidad de hacer la obra de cloacas en dos etapas. Los vecinos, veíamos que no se desarrollaba como hubiéramos querido en materia constructiva. El gobierno de Unión Vecinal finalizó en el 2015 y luego vino el justicialista de Marcelo Santillán. Creo que de manera lógica este último, no levantó una tapa de inspección de la obra de cloacas, porque aparentemente se encontró con que no había carpeta, no había planos y demás, de la obra en De la Garma y no había ningún informe técnico ni responsable de la obra que permita ver algo de la obra”.

Mencionó que en 2017, se empezó a indagar y que Santillán intentó hacer una evaluación “concretamente la auditoría implicaba ver los niveles y prueba de hidráulica. Esas auditorías eran costosas para el municipio, y no se podía concretar. Se logró algo similar de la Universidad de Olavarría y detecta irregularidades o vicios en la obra”.

En este sentido, advirtió que este año el ENOHSA, el ente nacional, vino a auditar, “participamos nosotros y detectó que la obra tiene el 100 por ciento de certificación, que está casi completada. El dinero que falta rendir es poco, y producto de las irregularidades y la falta de ejecución, le ha puesto al municipio chavense una intimación por un total de 14 millones de pesos en el término de cinco días y desde nuestro bloque presentamos un pedido de informes para que se nos informe la situación y se inicie un sumario de investigación para determinar la responsabilidad de los funcionarios municipales y técnicos de la obra”.

Aclaró también que la obra tuvo el financiamiento del gobierno nacional, y que los vecinos “no han tenido que pagar nada”.

“Si hubo una irregularidad, no cabe duda que los que salen manchados son los funcionarios y el gobierno de la Unión Vecinal. Por eso espero el acompañamiento de todos los bloques”, aseveró.