Un cordobés resultó ganador del Quini 6 y lo celebró con su pueblo

Eduardo Martí, resultó ser el ganador del Quini 6, obteniendo como premio 15 millones de pesos, de los 44 ganados, que debe compartir con otro afortunado que no quiso revelar su identidad.

Quiso celebrarlo junto a la gente de Villa Dolores y concretó una fiesta para 120 personas.

“Gané 44 millones pero quedaron unos 30 más o menos y debo compartirlo con una compañera pero ella no quiere que se sepa su identidad. Siempre dije que si me lo ganaba hacía una fiesta para el pueblo y así fue, la hice el viernes. Recién me estoy recuperando un poco. En la fiesta había de todo. Cuarteto, catering, orquesta, barra de tragos, todo. Fueron unas 120 personas”, dijo.

Recordó que fue su primo quien le dio la noticia: “me entere por un primo que me llamó. Le dije que no estaba mirando el sorteo y me dice que salió el Quini 6 y cerca de mi casa. Empezó a decirme los números y me empezaron a temblar las manos”.

Eduardo es ordenanza en el Palacio de Tribunales. “Tantos años esperando algo así, no lo podes esconder. Aquí nos conocemos todos y somos buena gente. Quiero ser feliz y compartirlo con todos. Me retaron todos, hasta vino la policía”.

Agregó que no sabes si continuará trabajando “Hoy vine, pero no se si voy a continuar haciéndolo”.

Recordó que su familia no estaba pasando por un buen momento económico: “justo me había anotado en un auto 0 kilómetro y de 5 mil pesos que era la cuota ahora estaba en 15 mil, asique estaba re ajustado. Tengo una mujer, y tres hijas con tres nietos. Les deposité dinero a las 4 para que hagan lo que ellas quieran”.

Como buen jugador y hombre de suerte recomendó dos números que son de su agrado el “532 y el 114”, dijo.