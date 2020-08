Un “coronamóvil” recorre La Plata al ritmo del tema de los sepultureros ghaneses (Video)

“Contagiate de optimismo: que tu alegría, no pierda respiro”, es el slogan que eligieron los artistas platenses Alejandro Mañanes y Nancy Cravena, oriunda de Tres Arroyos, que sorprendieron anoche a los residentes de la capital bonaerenses paseando arriba de una camioneta una escultura inflable gigante de un coronavirus Covid-19 al ritmo de la música de los sepultureros ghaneses que se volvieron famosos durante la pandemia.



En diálogo con LA NACION, Mañanes explicó: “Anoche solo salimos a hacer una prueba piloto por el tamaño que tiene la escultura y para ver las ramas de los árboles y toda la aparatología que tiene la escultura que incluso se rompió y hace un rato terminamos de reparar”.

La gigante réplica del virus que se transformó en pandemia los primeros días de marzo es de color blanco y con luces que cambian de color. “Se empezó a correr la noticia y nos agarró la ola antes de tiempo”, reconoció Mañanes.

Sobre cómo surgió la idea, contó: “Los que trabajamos con la creatividad, después de tantos meses encerrados uno se empieza a sentir preso, inútil y sin trabajo. Pero si hay algo que tenemos los artistas es capacidad de resiliencia y adaptación. Después de que este tema entrara en velocidad crucero, donde todos ya sabemos cómo funciona y como cuidarnos, el otro gran enemigo es el estado anímico. De ahí partió la idea de generar algo que contagie optimismo y alegría”.

“Salimos a la calle y todas las personas que nos cruzamos estaban filmando. Se empezó a correr por todos lados. Si habrás escuchado la música, te debés haber dado cuenta que el mensaje final es que uno se debe cuidar”, explicó el artista de 59 años.

Mañanes contó también que recibió un llamado del entorno del intendente platense Julio Garro y que se sorprendieron de la iniciativa. “La idea es ir sumando coreografías, un video recorriendo diferentes lugares de la ciudad y, más adelante, una jeringa que persiga al virus. Este es solo un capítulo”, detalló el artista.

“Los mismos comentarios de la gente son los que después te van dando los siguientes capítulos de la obra. Es jugar, sentirse vivo. Lo único que puede sostener la circunstancia actual es el optimismo. ¿Qué otra cosa, que no sea el optimismo, te puede sostener cuando te muestran cómo cavan fosas en los cementerios?”, reflexionó el artista y diseñador.

Mañanes es consciente que su obra puede generar diversas reacciones: “Estarán los que piensen qué bueno esto y los que consideren que es una tontera. Lo ideal es no explicarlo mucho y que cada uno piense lo que quiera. El virus está en todos lados y ámbitos sociales y esto permite que reescriban la historia. ¿En qué terminará, no sé? Ojalá que sea con trabajo porque el nivel de inactividad actual es total”.

