“Un Cruce de amor”: Ivana Moreno habló con el médico que le salvó la vida a través de LU24

9 julio, 2022 Leido: 373

Ya está en su casa de nuestra ciudad, Ivana Moreno, la joven tresarroyense de 27 años, derivada en un avión sanitario al Hospital de alta complejidad El Cruce – Néstor Carlos Kirchner, donde se le efectuó una cirugía pionera en Argentina, de un aneurisma en la arteria aorta, a cargo del Jefe de Cirugía Cardiovascular de ese nosocomio, Marcelo Nahin y su equipo, quienes salvaron su vida.

El agradecimiento de Ivana y la calidez del Dr. Nahin

Con mucha emoción y voz quebrada Ivana le dijo a través de LU24 a su médico: ”quiero volverle a agradecer al doctor, por todo lo que hizo, por salvarme la vida, y no me olvido que me dijo que ahora tengo un amigo más, un amigo que es doctor, y sé que va a estar para mí cuando lo necesite”. Por su parte el dr. Marcelo Nahin expresó, “Ivana es una persona hermosa, una paciente ejemplar, siempre dispuesta, ella sabe que tiene línea directa conmigo, que me puede llamar cuando quiera que la voy a atender”.

El caso, la emergencia y la complejidad

En diálogo con LU24, el Dr. Nahín dijo: “fue todo un desafío, porque el Hospital El Cruce es de referencia nacional y de forma permanente nos llegan consultas por derivaciones, por casos gravísimos como el de Ivana. Puntualmente, se comunicaron conmigo por este caso de manera informal a través de una médica que había trabajado aquí. En ese momento había otorgado la última cama disponible para otro traslado también de urgencia aunque este paciente se encontraba estable, pero la médica me informa que Ivana había sido rechazada en dos hospitales y si no la aceptábamos se iba a morir. Viendo las imágenes y su estado, apliqué el criterio de mayor urgencia y decidí que la trasladen a ella. Ella llegó en una condición crítica, aunque a pesar de su gravedad pudo llegar, por eso es el primero en Argentina, la gente en esta situación no llega, se muere. Ya, en forma programada esta cirugía es muy compleja, muy grande. Pero aceptamos el desafío porque tenemos el conocimiento y las armas para asumir responsabilidades de este tipo”.

Orgullo: Hospital de alta complejidad El Cruce – Néstor Carlos Kirchner

El Dr. Nahin explicó ampliamente el cuadro que presentaba Ivana al momento de ingresar, con detalles médicos claros de una situación extremadamente grave y fuera de lo común, y agregó que “El Hospital El Cruce nació en 2008 hoy por hoy es el hospital público N°1 de la Argentina, está 3° o 4° en Latinoamérica, tenemos 5 programas de trasplantes, realizamos la mayor cantidad de emergencias neuroquirúrgicas del país, en muy pocos años el Hospital se posicionó como una de las mejores. Rescato muchísimo la articulación del trabajo en red que se realiza, la realidad del hospital es que nació bajo la consigna de alta complejidad, sólo recibe casos por derivación. Para nosotros estaría buenísimo que haya 10 hospitales más El Cruce distribuidos por la Argentina”.

Volver