Un día como hoy, hace 121 años. nacía La Pevisión

La Previsión, emblemática cooperativa de seguros tresarroyense, que funcionara hasta su liquidación en el tradicional edificio ubicado frente a la Plaza San Martín, se fundó un 15 de septiembre de 1904.

Se inició como La Sociedad Cooperativa de Seguros Agrícolas contra el Granizo, Colonización y Crédito La Previsión, denominación que se modifica posteriormente hasta ser La Previsión Cooperativa de Seguros Ltda.

Su primer asentamiento fue el almacén La Pampa, donde nació la institución. Posteriormente pasaría a desenvolverse en la sede de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos. A comienzos de 1920, se trasladaría a la calle que lleva el nombre de su principal y fundamental impulsor: Enrique Betolaza, una monumental estructura mantenida en sus mejores características del estilo académico francés.

“La Previsión” tuvo un desarrollo y expansión imparable hasta 1999, momento en que un cúmulo de circunstancias hizo que la entidad se liquidara. En febrero de ese año, la Superintendencia de Seguros de la Nación –órgano de contralor de la actividad- dictó la resolución que determinaba la suspensión de la emisión de pólizas. Al momento del cierre, la compañía tenía 43 sucursales desde San Juan hasta Río Gallegos y 216 empleados.

“La Previsión” fue insignia de la ciudad y la región. Gran cantidad de tresarroyenses prestaron servicios o tuvieron algún tipo de vinculación con la cooperativa de seguros que se ubicó en los primeros puestos en el ranking asegurador argentino.

El acta constitutiva del 15 de septiembre de 1904 establece en el Art. 1° “Fúndase una sociedad cooperativa de seguros mutuos contra granizo denominada “La Previsión”; Art. 2°: “Su asiento es el pueblo de Tres Arroyos y su radio de acción se extiende a este partido y los circunvecinos de Coronel Pringles, Coronel Dorrego, Necochea y Juárez”; Art. 3°: “Su objeto es: Indemnizar con el concurso mutuo de los socios a los agricultores que en sus sembrados de cereales u oleaginosos hubiesen sufrido daños causados por el granizo. Siempre que el estado financiero de la sociedad lo permitiese, conceder préstamos de dinero a los socios…”

Se constituyó el primer consejo de administración y así comenzó a andar una de las instituciones pioneras del cooperativismo y del seguro en la región.

La elección determinó esta composición:

Presidente, Francisco Cantagalli

Vicepresidente, Domingo Echegoyen

Secretario, Juan B. Istilart

Prosecretario, Ceferino Hurtado

Tesorero, Sebastián Costa

En aquella época, el valor promedio en que se aseguraba una hectárea cultivada, era de $20 m/n. En la primera campaña, lo que se pagó el seguro en La Previsión por una hectárea fue $1 m/n, y el ejercicio arrojó un excedente excepcional.

