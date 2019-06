Un Día del Padre distinto: sin luz, casi sin teléfonos y con falta de insumos básicos

El prolongado corte de energía eléctrica que comenzó a afectar a todo el país desde alrededor de las 7 de la mañana de hoy tuvo consecuencias inesperadas en Tres Arroyos; situaciones que seguramente se habrán verificado en distintos puntos de la Argentina donde además el calendario indica que se celebra el Día del Padre. Con la caída del servicio energético también se afectó la conectividad y las comunicaciones, ya que al menos las líneas de celular Claro se mantuvieron interrumpidas o con escasa señal durante buena parte de la jornada. Sin paquetes de datos habilitados, la única posibilidad de utilizar Whatsapp para enviar un saludo a la distancia fue el servicio de algún proveedor de Internet que no se interrumpió.



En las viviendas, cocinar sin electricidad no fue un gran inconveniente aunque fue fundamental hacerlo cuidando al máximo el agua ante la falta de bombeo; sin embargo, en panaderías de horno eléctrico, el insumo básico para un buen asado o unos ravioles con tuco o bien se terminó muy rápido o directamente no se pudo cocinar, por lo que no pocos extrañaron el pan en la mesa del mediodía. Las confiterías que apostaban a la venta de postres y helados para el Día del Padre, en tanto, extremaron los cuidados para su conservación que, seguramente, no habrá estado exenta de inconvenientes a pesar de las bajas temperaturas reinantes.

En definitiva, la jornada sirvió para templar la paciencia y disfrutar del contacto cara a cara con los seres queridos, que buena falta hace.