Un día espléndido corona la Fiesta del Encuentro en Cascallares (Video)

Un día a sol pleno, tanto que fue necesario repartir entre el intendente y sus funcionarios las gorras alusivas preparadas especialmente para este evento, coronó la realización de la primera Fiesta del Encuentro en Cascallares. A lo programado ayer, se sumó hoy el acto oficial, que contó con la presencia de Carlos Sánchez, el delegado Oscar González y otros representantes institucionales, el desfile y una variada actividad en un predio acondicionado de manera muy funcional a la idea de pasar una mañana y una tarde disfrutando del clima y los espectáculos artísticos.



Alrededor de las 10.30 se llevó a cabo el descubrimiento de una placa en la plazoleta del Monolito en homenaje a María Esther Lucero, primera enfermera de la localidad. Y posteriormente se escucharon, en el palco oficial frente al Centro Cultural, las palabras de las autoridades.

González: “130 años significa muchísimo”

“130 kilómetros para hacer es muy poco, 130 animales más o menos, pero 130 años significa mucho. Muchos de ustedes han nacido en Cascallares y por distintas circunstancias de la vida ya no viven con nosotros, pero por eso se ha dado en llamar a esta fiesta la del Encuentro, para que puedan venir a disfrutar con nosotros y que podamos recordar a la gente que pasó por distintas instituciones, así como a los que trabajaron ahora, el grupo de las damas que se armó para hacer esta fiesta, el de los varones con Federico Morán que se cargó esta fiesta al hombro, porque todos han trabajado muchísimo para hacer algo que quede en el recuerdo de todos. Ojalá que pasen un día lindo y se encuentren con sus amigos y familiares”, dijo el delegado municipal, Oscar González, en el inicio del acto protocolar.

Carlos Sánchez: “nuestro legado es la unión y el trabajo por las localidades”

A su turno, el intendente Carlos Sánchez agradeció a quienes gestaron la Fiesta del Encuentro y a quienes se acercaron a participar. “Apoyamos este tipo de fiestas en todas las localidades desde el primer minuto. Y que a esta en particular se le haya puesto el nombre del Encuentro, donde se invita como pasó hace unos años a los hijos del pueblo y fue un éxito, es una muy buena idea. Porque es una caricia al alma podernos encontrar con gente a la que no vemos por distintas circunstancias”, sostuvo.

Destacó el rol de la comisión organizadora, y la realización conjunta ente el Estado y los privados, “que juntos, como pasó en otras instancias que el delegado se ponga al frente y lleve estas cuestiones adelante con las instituciones, las empresas. Es extraordinario además que estos chicos, que hoy están aquí con las banderas, estén aprendiendo a querer su patria chica, haber pasado por sus escuelas, todo es importante para la construcción de nuestra identidad, para saber que todos somos hijos de Tres Arroyos. Porque a partir de eso es que empezamos a capacitarnos y estudiar para crecer”, dijo Sánchez.

Valoró además que este tipo de fiestas permita atraer a gente que no conoce los pueblos, “un lugar donde vive gente que tiene el don y el privilegio de habitar en ellos y poder trabajar para ellos”, y destacó también el rol de la Cooperativa Eléctrica en la comunidad.

“Gracias a la conjunción entre todos se ha mejorado la calidad de vida de los cascallarenses, y se han concretado obras. Por eso, en esa línea de unión tenemos que seguir. Estas fiestas nos permiten juntarnos, hacer un balance y saber dónde apuntar, el año que viene, nuestro trabajo y sacrificio. Por ahí pasa nuestro legado a estos chicos, el mostrarles a ellos y a nosotros mismos que unidos, se puede seguir trabajando en todo lo que falta para nuestras localidades”, finalizó.