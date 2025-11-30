Un encuentro por la identidad en Micaela Cascallares con cabalgata y folclore

Se realizó este domingo una cabalgata en la localidad de Micaela Cascallares. El río Quequén se vistió de fiesta folklórica, recuperando una concurrencia de vecinos de la localidad y de zonas aledañas, como hacía muchos años no sucedía.

Ceferino “Bocha” Santa Cruz remarcó el fuerte sentido de pertenencia hacia la comunidad, recordando que llegó al campo Quequén Sur junto a sus padres cuando tenía 10 años. El río Quequén, espacio que frecuenta desde siempre, fue nuevamente el escenario elegido para esta iniciativa. Inspirado por el impulso de los jóvenes de la Escuela Agraria Nº 2, “Bocha” sintió el deseo de aportar y hacer algo significativo por el lugar. Con ese espíritu, llevó adelante una jornada que incluyó una cabalgata, una bicicleteada y números artísticos con cantores y bailes folclóricos. Junto a su familia y un grupo de grandes amigos, recibió a los participantes con un almuerzo gratuito: una vaquillona entera al asador para compartir entre todos.

