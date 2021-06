Un ex combatiente en Darwin aseguró: “combatimos con valor y caímos con gloria”

El coronel VGM (R) Ernesto Orlando Peluffo integró la Compañía de Infantería “A” del Regimiento de Infantería 12, y participó del tremendo combate diurno de Darwin, el 28 de mayo de 1982, donde “estábamos a tan poca distancia, 50, 70 metros, que nos veíamos con los británicos. Este fue uno de los combates más cruentos de la Guerra de Malvinas, y perdimos a 13 hombres”, relató hoy a LU 24.



“Hoy recuerdo emocionado el valor y entrega de los soldados defendiendo la posición, y me retumban tanto los gritos de los heridos como los sapucay de los soldados correntinos y los ¡Viva la Patria! que se escuchaban”, evocó.

Peluffo aseguró que hubo soldados recién incorporados, pero con buena instrucción recibida, y otros con mayor experiencia, pero “todos pelearon como leones”.

“En Malvinas tuvimos problemas logísticos y de racionamiento, porque tuvimos un bloqueo de 200 millas marinas alrededor de las islas. Los regimientos que cruzaron lo hicieron con armas automáticas, armas individuales y equipos individuales, pero no logró cruzar la segunda ola con los vehículos, cocinas de campaña, armamento pesado, radios, enfermerías, todo eso tenía que cruzar por barco y por el bloqueo británico no lo pudo hacer. Lo que hace más meritorio el sacrificio y la entrega del soldado argentino. Y sin todos esos apoyos, combatimos, peleamos y le causamos bajas al enemigo. Los soldados fuimos a Malvinas con honor, combatimos con valor y caímos con gloria”, sostuvo.

Peluffo sufrió dos heridas en el combate de Darwin: una esquirla de mortero en la pierna, mientras combatía fuera de la posición, y un impacto de fusil en su casco que lo perforó y le rozó la región fronto temporal derecha de la cabeza, lo que le provocó un desvanecimiento y una fuerte hemorragia. “Un soldado me sacó el casco y me dijo que no me afligiera porque era sólo el cuero, me vendó y seguimos peleando”, contó.

