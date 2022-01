Un ex Puma en el Seven de Claromecó

Gonzalo Romero Acuña, quien integró el Seleccionado de Rugby Los Pumas, está presente en el Seven de Claromecó.

El ex Puma opinó que “el Seven está muy bien organizado y con un muy buen nivel de equipos”, y mencionó que jugó ante las Islas Británicas e Irlanda que fue Puma Seven durante tres años.

“No habíamos venido nunca porque no coincidía con alguno de nosotros, porque somos de diversos puntos del país, pero ahora pensamos en venir todos los años, es un muy buen lugar”, dijo, refiriéndose a la organización y apreció las bondades de Claromecó.

