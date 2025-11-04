“Un homenaje al fundador y un mensaje al futuro”: Jorge Vallejos y el monumento con cápsula del tiempo para Reta

Este martes, en diálogo con LU24, el Gran Maestre de la Delegación Italiana de Argentina, Jorge Vallejos, brindó detalles sobre la reciente donación realizada por las Logias Giuseppe Garibaldi Nº63 e Iniciática Nº64 de La Matanza al pueblo de Reta: un monumento denominado “El Constructor”, que además contiene en su base una cápsula del tiempo que será abierta cuando la localidad cumpla 120 años.

El significado del monumento

Vallejos explicó que la obra cumplirá un doble propósito: por un lado, rendir homenaje a Martín Reta, fundador del pueblo. Por otro, transmitir un mensaje profundamente ligado al simbolismo masónico: “Es el constructor que está labrando la piedra. Y el mensaje es que cada uno de nosotros es tanto el constructor como la piedra: debemos labrarnos a nosotros mismos para crecer y ser cada día mejores personas”.

Un mensaje para dentro de 24 años

La cápsula del tiempo invita a la comunidad a dejar cartas y mensajes escritos. La idea es que, dentro de 24 años, quienes habiten Reta puedan comparar los pensamientos de hoy con los cambios que experimentará la humanidad.

“Vivimos en un tiempo hiper veloz. Queremos dejar un mensaje de los humanos de hoy hacia la posteridad, generar reflexión y crecimiento individual y social”.

Las urnas para depositar las cartas ya están disponibles en:

Delegación Municipal

Cuartel de Bomberos

Escuela Secundaria

Biblioteca Popular

Museo y Fototeca Reta

El rol de las comunidades pequeñas

Vallejos destacó la importancia de las comunidades como Reta: “Las comunidades pequeñas tienen altas posibilidades de crecimiento espiritual y personal. Allí se sostiene la identidad”.

La relación de las logias con la localidad

El Gran Maestre comentó que existen miembros de la Orden que tienen vínculo directo con Reta, y de allí surgió la iniciativa, que él apoyó desde un principio. Asimismo, confirmó que esperan estar presentes en el acto inaugural el 29 de noviembre, dependiendo también de la agenda del Intendente Municipal.

“No somos secretos, somos discretos”

Consultado por los mitos que rodean a la masonería, Vallejos aclaró: “La masonería no es una institución secreta. Somos discretos. En épocas oscuras de la historia fuimos perseguidos por defender la libertad, la igualdad y la fraternidad, y por eso debíamos proteger a nuestros miembros”.

Este martes, dijo, la institución actúa “como cualquier ciudadano”, sin exhibicionismo, pero fiel a sus principios.

¿Qué hace un Gran Maestre?

Vallejos explicó que su función se parece a la de un presidente dentro de una estructura federal: “La Gran Logia es como el Poder Ejecutivo; las logias, como las provincias. El Gran Maestre es la cabeza de esa organización”.

Invitación a la comunidad

Finalmente, Vallejos reiteró la importancia de la participación vecinal: “La cápsula del tiempo es para que la comunidad exprese sus pensamientos, deseos o análisis de la realidad. Es un mensaje escrito para las generaciones futuras”.

